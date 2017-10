Help Nafi Thiam hier aan de titel van vrouwelijke atlete van het jaar MDB

Het jaar 2017 werd alweer een grand cru voor Nafi Thiam. Na haar gouden plak op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro deed de zevenkampster meer dan bevestigen. In Götzis rondde ze met 7.013 punten de magische kaap van de 7.000 punten waarmee ze de derde plek aller tijden bestrijkt. Alsof dat nog niet genoeg was, kroonde Thiam zich ook nog tot wereldkampioen in Londen. Het mag dan ook niet verwonderen dat onze atletiektrots genomineerd is voor de prijs van beste vrouwelijke atlete in het jaar 2017. Wil je Thiam graag een duwtje in de rug geven? Retweet dan onderstaande tweet.

RT to vote @thiam_nafi as Female World Athlete of the Year 2017.

#AthleticsAwards voting closes at 12pm BST on 16th October. pic.twitter.com/bAdDsoqwdz IAAF(@ iaaforg) link

