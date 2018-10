Hellebaut openhartig in De Zondag: "Het jaar dat ik olympisch kampioene werd, kreeg ik een netto maandloon van 1.450 euro" Redactie

Bron: De Zondag 1 Meer Sport Tia Hellebaut zette tien jaar geleden België op stelten. Onze beste hoogspringster aller tijden zweefde destijds in Peking naar de gouden medaille. “Als ik nu een lat zie liggen op 2 meter, dan denk ik: ‘Oh my god, hoe kan dat dat ik daar ooit over ben gesprongen?’”, luidt het in De Zondag.

23 augustus 2008. Hellebaut gaat in het Vogelneststadion van Peking over 2 meter en 5 centimeter. Olympisch goud. Favoriete Blanka Vlasic geklopt. “Hoe mijn relatie met haar was? Niet goed”, vertelde Hellebaut in De Zondag. “Vlasic was een beetje het buitenbeentje onder de hoogspringsters. Ze dacht van zichzelf dat ze het van het was en straalde arrogantie uit. Ze had voor de finale in Peking al 34 keer na elkaar gewonnen, dus waande ze zich onklopbaar. Of het dan extra deugd deed om haar te vloeren? Neen. Ik keek gewoon naar mezelf.”

“Het jaar dat ik olympisch kampioene werd, kreeg ik tevens een netto maandloon van 1.450 euro. Ik had gelukkig wel mijn sponsors. Tot 2006 waren die er niet, en dan was het niet zo gemakkelijk. Daarom dat ik bijvoorbeeld in de reclamespotjes van Pizza Hut ging figureren. Er ontstond wat gedoe rond, om als sporter een fastfoodketen te vertegenwoordigen, maar ik had geld nodig en mijn stages waren zo voor drie jaar betaald. Eindelijk was er financiële zekerheid en dat deed deugd. Punt. En trouwens: één keer per week pizza eten, dat is heus niet zo erg”, lachte Hellebaut.

Na haar olympische titel werd de lat door de buitenwereld te hoog gelegd. “Ik kon nadien nog wel over twee meter springen, hoor. Maar ik kreeg twee kinderen, sliep weinig en moest dan nog eens keihard trainen. Ik ben mezelf heel vaak tegengekomen. Ik huilde op training. Al heb ik toen vooral geleerd dat een mens tot heel veel in staat is als je het gewoon echt wil. Ik genoot zo hard van het hoogspringen dat ik niet wilde stoppen. Uiteindelijk werd het ‘maar’ 1.97 meter in Londen. Maar met die sprong zou ik in Rio vier jaar later wel olympisch kampioen geworden zijn. Ik had in Londen zogezegd gefaald, maar dat was eigenlijk niet zo.”

Dat was het verleden. Nu over de toekomst. “Ik ben met van alles bezig. Alles wat ik doe, moet wel te combineren vallen met mijn kinderen”, aldus Hellebaut. “Zo ben ik ook nog steeds ambassadeur van The Daily Mile, waarbij we lagereschoolkinderen aanzetten om dagelijks te bewegen. Sinds twee jaar is er ook de Tia Hellebaut Academy. Kinderen tussen elf en zestien kunnen bij ons op vier verschillende locaties trainen met toptrainers. En ik ga daarnaast nog eens aan personal training doen, onder de naam Move Forward. Ik wil werken op individueel vlak, maar ook in bedrijven. Bewegen tijdens de werkuren bijvoorbeeld, dat is superbelangrijk. Ik wil voor die begeleiding zorgen.”