Helikopter van Kobe Bryant probeerde tevergeefs te dalen met hoge landingssnelheid vlak voor fatale crash AW

29 januari 2020

09u03

Bron: CNN 0 Meer Sport Het helikoptertoestel van basketlegende Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13), stortte zo’n 600 meter naar beneden voordat het in zijn geheel tegen een berg crashte. Uit onderzoek blijkt nu dat de piloot, net voor de crash, nog trachtte te dalen met een snelheid van 2.000 voet of 609 meter per minuut. Zowel Bryant en zijn dochter als de zeven overige inzittenden overleefden het fatale ongeval niet.

Uit een eerdere reconstructie bleek alvast dat de piloot van de helikopter te laag vloog om vluchtassistentie te krijgen. Omdat het behoorlijk mistig was, moest de piloot op zicht vliegen in plaats van op instrumenten. “2EX, waar... Wat ben je van plan?”, vroeg de luchtverkeersleider net voordat het groene stipje van de helikopter van de radar verdween. Op dat moment bevonden ze zich 701 meter van de grond. Dat laat de NTSB, de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad, weten.

Nog volgens NTSB probeerde de piloot wellicht nog te dalen, met een ontzettend hoge landingssnelheid. Maar dat mocht niet baten. “Het daalpercentage van de helikopter was meer dan 600 meter per minuut, dus we weten dat dit een botsing met een hoge impact was,” aldus NTSB-bestuurslid Jennifer Homendy.

Volgens Homendy kan het gebrek aan een waarschuwingssysteem in de helikopter, de boosdoener van de crash zijn geweest. Ze gelooft dat de piloot de berg te laat zag waarna de helikopter crashte. Het toestel vatte meteen vuur en ontplofte.