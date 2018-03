Helft medailles dankzij Borlées: EK, WK of Spelen, familie al 10 jaar garantie op succes Valerie Hardie

06 maart 2018

08u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Love 'em or hate 'em, maar één zaak moet je de familie Borlée wel nageven: ze zorgen voor medailles. Uitgedrukt in cijfers: in tien jaar tijd namen ze 48 procent van álle Belgische medailles op EK's, WK's en Spelen voor hun rekening.

In de zomer van 2008 deden Kevin en Jonathan Borlée voor het eerst van zich spreken. Ze waren prille twintigers toen ze in Peking hun olympisch debuut maakten. Complexloos. Met het aflossingsteam en Cédric Van Branteghem als kapitein haalden ze meteen de finale (4de). "Je zag toen al dat Kevin en Jo van niks of niemand bang waren", vertelt de Memorialdirecteur. "Ze gingen er voor."

