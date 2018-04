Hekkensluiter Leuven stunt tegen Oostende in EuroMillions Basket League Redactie

08 april 2018

08u29

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de 25e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft rode lantaarn Leuven gestunt door leider Oostende met een 77-64 nederlaag huiswaarts te sturen.

Het team van Eddy Casteels keek nochtans snel tegen een 0-7 achterstand aan, maar bij het einde van het eerste kwart was dat rechtgetrokken (18-18). De Bears gingen op hun elan door. Bij de rust leidden ze met 32-29 en na het derde kwart was het verschil zeventien punten: 59-42. In het vierde kwart (18-22) kon de landskampioen daar slechts vier punten vanaf knabbelen. Cameron Rundles was met 28 punten en 6 assists de architect van de Vlaams-Brabantse zege.

Voor Leuven is het de vijfde zege van het seizoen, voor Oostende de derde nederlaag en de tweede op rij nadat het vorige week op eigen terrein met 81-86 verloor van Willebroek.

Aalstar won met 91-73 van Limburg United en deelt nu de de tweede plaats met Antwerp, dat vrijdag een 79-75 nederlaag leed in Charleroi. Antwerp en Aalstar volgen op vier punten van Oostende. Op Charleroi hebben ze één punt voor. Aalstar speelde wel al een wedstrijd meer dan de andere drie teams uit de top vier.

In een Waalse derby won Bergen met 94-74 van Luik, dat nu helemaal onderaan Leuven naast zich moest dulden. Vandaag staat er nog een duel tussen Brussels en Willebroek op het programma.

