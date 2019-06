Hegemonie blijft: Oostende pakt achtste baskettitel op rij Redactie

13 juni 2019

22u16

Bron: Belga 10 Basketbal Oostende heeft zich voor de twintigste keer, de achtste keer op rij, tot landskampioen in het basketbal gekroond. In de vierde wedstrijd van de play-off-finale versloeg het Antwerp met 69-62. De best of five eindigde zo op 3-1.

In het vierde en uiteindelijk beslissende duel sloeg Oostende meteen een kloof: 24-13 na het eerste kwart. Bij de rust was Antwerp tot 39-34 teruggekomen maar in het derde kwart (15-10) liep het verschil terug op. In het slotkwart (15-18) kon Antwerp slechts drie puntjes van de opgelopen schade goedmaken, niet genoeg om Oostende van zijn twintigste (!) titel te houden. Jean-Marc Mwema was met 18 punten de topscorer van de partij en ook Elias Lasisi (12), Braian Angola-Rodas (8 ptn, 6 rbds) en Shevon Thompson (7 ptn, 9 rbds) leverden een stevige bijdrage aan de Oostendse zege. Bij Antwerp was Paris Lee (15 ptn) het best bij schot.

Eerder won Oostende al het eerste duel in Antwerpen met 67-73, maar nadien moest de titelverdediger in eigen huis een 61-66 nederlaag slikken. In de Lotto Arena van Antwerpen trok Oostende in het derde duel opnieuw met 57-60 aan het langste eind.

