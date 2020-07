Heftige crash in IndyCar Series: “Veiligheidsscherm heeft zijn leven gered” XC

18 juli 2020

Spectaculaire crash tijdens de Indycar-race in Iowa. Colton Herta vloog over de bolide van de Nederlander Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout de lucht in, om uiteindelijk bovenop de muur te landen. Beide racers kwamen met de schrik vrij, vooral dankzij de dit jaar geïntroduceerde aeroscreen, een soort koepel die over de cockpit van de coureurs is geplaatst om het hoofd van de piloten te beschermen. “Ik denk dat het veiligheidsscherm net Rinus VeeKay’s leven heeft gered”, stelde de commentator van NBC. “Ik ben echt blij met de veiligheid van de auto’s”, sprak Van Kalmthout kort na het incident. “Toen ik uitstapte zag ik dat de volledige bovenkant van de auto en het aeroscreen waren verwoest, dus ik ben de IndyCar echt dankbaar voor de veiligheid.”

De zege in Iowa was dan weer een prooi voor Simon Pagenaud. Opvallend: de Fransman vertrok vanop de laatste positie, omdat hij door een brandstofprobleem niet kon deelnemen aan de kwalificaties. Tijdens de race stak hij iedereen voorbij, waarna hij naar z’n eerste zege in 2020 knalde. Pagenaud haalde het uiteindelijk nipt voor vijfvoudig Indycar-kampioen Scott Dixon. De Nieuw-Zeelander was ook pas als zeventiende vertrokken. De Amerikaan Oliver Askew werd derde en behaalde de eerste podiumplaats uit zijn carrière.