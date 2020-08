Heemeryck moet jacht op nieuwe zege stopzetten: eerste grote internationale halve triatlon na 30 kilometer gestaakt wegens onweer



DMM

29 augustus 2020

15u05 0 Triatlon Pieter Heemeryck krijgt dit jaar niet de kans om de Challenge triatlon in Davos voor de tweede maal op rij op zijn naam te schrijven. De organisatie zette de wedstrijd na een halfuur stop wegens de slechte weersomstandigheden.

De Leuvenaar had na de 1.900 meter zwemmen een voorsprong van een minuut op een andere favoriet, de Duitser Sebastian Kienle. Maar na amper twee van de 54,4 fietskilometers staakte de organisatie de wedstrijd, wegens een onweer in de Flüelapas.

“Wat een speciaal jaar”, reageerde Heemeryck op Facebook. De Belg, die vorig jaar zijn eerste zege pakte in Davos, maakte zijn internationale comeback na de corona-onderbreking.

Met Kenneth Vandendriessche was nog een tweede Belg actief in Davos. Hij focust zich nu op de Ironman 70.3 Les Sables d’Olonne, op 6 september in Frankrijk.

