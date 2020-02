Heeft Sir Mo Farah iets te verbergen? Dubieus antwoord op dopingvraag brengt atleet in nauwe schoentjes MXG

25 februari 2020

09u12 0 Atletiek Meervoudig olympisch kampioen op de 5 en de 10 kilometer Sir Mo Farah heeft zichzelf in nesten gepraat. Het Britse BBC-onderzoeksprogramma Panorama bracht een dubieus gesprek tussen de Brit en een dopinginspecteur naar buiten. In dat gesprek ontkende Farah eerst dat hij in aanloop naar de marathon van Londen in 2014 het supplement L-Carnitine (een energiebevorderend middel) gebruikt zou hebben, om het kort daarna toch toe te geven.

In 2015 US Anti-Doping Agency investigators interviewed UK Athletics officials and Sir Mo Farah in London.



Asked multiple times whether he’d had injections of the legal supplement L-carnitine ahead of the 2014 London marathon, Mo Farah denied it.



Then he changed his account. pic.twitter.com/FJ8hwoZEc5 Panorama 🌐(@ BBCPanorama) link

Terug naar 2014. Naar jaarlijkse traditie wordt dan in april de London Marathon gelopen. Mo Farah staat er aan de start, twee jaar nadat hij in de Britse hoofdstad een dubbele triomf kende op de Olympische Spelen. Hij won er zowel de 5 als de 10 kilometer. Farah eindigt achtste in de Londense marathon. Maar los van dat resultaat is er nu vooral commotie over een gesprek dat de Brit een jaar later had tijdens een ondervraging naar dopinggebruik.

Farah werd in die periode nog getraind door Alberto Salazar. Die werd begin oktober vorig jaar geschorst door het Wereldantidopingagentschap (WADA) voor z’n vermeend aandeel in dopingpraktijken. De Cubaan had op dat moment ook de Nederlandse Sifan Hassan, regerend wereldkampioene op de 10 kilometer, onder z’n hoede. In 2017 beëindigde Farah de samenwerking met Salazar nadat aan het begin via een rapport van het Amerikaans antidopingagentschap (USADA) uitlekte dat de coach “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s” nam met zijn atleten.

(Lees verder onder de foto)

Warrige verklaring

Het BBC-onderzoeksprogramma Panorama geeft nu een reconstructie vrij van een gesprek uit 2015 tussen Farah en een onderzoeker van het USADA. Daarin vraagt de onderzoeker of Farah (in aanloop naar de marathon van Londen uit 2014) gebruik heeft gemaakt van het supplement L-Carnitine. De Brit ontkent met klem. Waarop de onderzoeker een nieuwe poging waagt en hem vraagt of Alberto Salazar hem ooit heeft aangeraden om het product te gebruiken. Farah ontkent opnieuw. “Ook niet vlak voor de marathon van Londen in 2014?”, probeert de onderzoeker nog. “Geen enkele kans”, repliceert Farah.

Sorry jongens, ik wilde dit gewoon nog even duidelijk maken. Ik nam het product toen, maar dacht dat ik het niet genomen had. Mo Farah

Daarop verlaat Farah de ruimte en heeft hij een kort gesprek met Barry Fudge, toen prestatietrainer van de Britse langeafstandsatleten. Die heeft op dat moment al een ondervraging gehad met het USADA. De twee zien elkaar kort en praten even, waarop Farah toch opnieuw het kantoor van de onderzoeker binnengaat en z’n verklaring volledig omgooit. “Sorry jongens, ik wilde dit gewoon nog even duidelijk maken. Ik nam het product toen, maar ik dacht dat ik het niet genomen had”, moet Farah toen gezegd hebben. “Er was veel om te doen, en Albert (Salazar, red.), vroeg zich constant af: “Wat is het beste voor m’n atleten?”, vervolgde de Brit.

De onderzoeker vraagt zich vervolgens af waarom Farah zo plots van gedacht verandert. Waarop de Brit een vage uitleg geeft waarin hij zegt het zich moeilijk te herinneren. De advocaten van Farah verdedigen de atleet nadien: “Ondervragingen zijn geen geheugentests. Mo Farah begreep de vraag op de ene manier, maar bedacht zich zodra hij de ruimte verliet. Hij praatte daarop meteen met Barry Fudge en keerde terug naar binnen. Hij wilde de zaak uitklaren, en de onderzoekers gingen akkoord met z’n verklaring”, luidde de uitleg.

Britse atletiekbond: “Het was allemaal conform de regels”

De Britse atletiekbond reageerde ook: “We hebben kennis genomen van het feit dat een klein aantal Britse atleten gebruik hebben gemaakt van het product L-Carnitine. Maar dat was allemaal helemaal conform de regels van de anti-dopingwetten”.

Feit is wel dat Farah heel snel van gedacht veranderde. Hij wekt zo de indruk iets te verbergen te hebben en niet helemaal te weten wat hij wel of niet mocht zeggen. Misschien wist hij inderdaad niet meer dat hij die infectie gehad had. Misschien verstond hij de vraag wel verkeerd, zoals z’n advocaten opperden. Of misschien werd hij gewoon zenuwachtig door het spervuur aan vragen en lag de Brit in de knoop met z’n eigen geweten?