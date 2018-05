Hawkins en Wilson naar halve finale in 'Crucible' LPB

02 mei 2018

17u02

Bron: Belga 0 Meer Sport De Engelsman Barry Hawkins (WS 6) en zijn landgenoot Kyren Wilson (WS 9) hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK snooker.

In de 'Crucible' in Sheffield versloeg Hawkins in zijn kwartfinale de Chinees Ding Junhui (WS 3). Hawkins begon met een 11-5-voorsprong aan de laatste sessie en maakte het vervolgens met twee framezeges (en een century break) in stijl af (13-5). De 39-jarige Hawkins bereikte zo voor de vijfde keer de halve finale van het WK. In 2013 schopte hij het tot de finale tegen Ronnie O'Sullivan (18-12-verlies). Ook in 2014, 2015 en 2017 haalde de Engelsman de laatste vier. Tegenstander in de halve finale wordt zijn landgenoot Ali Carter (WS 15) of de Welshman Mark Williams (WS 7).

Na zeges tegen de Welshmen Matthew Stevens (WS 52) en Jamie Jones (WS 51) heeft Kyren Wilson (WS 9) nu ook de scalp van de Noord-Ier Mark Allen (WS 15) beet. Nadat de eerste sessie op 4-4 geëindigd was en Wilson in de tweede sessie zeven van de acht frames won, stond Allen voor een zware opdracht. De Noord-Ier, die dit seizoen Wilson met 10-8 versloeg in de finale van de Masters, won met een 54 break het eerste frame van de derde sessie. Allen miste in het volgende frame een kans, waarvan Wilson profiteerde en op één frame van de zege kwam. In frame negentien ging Allen nogmaals in de fout. Wilson strafte dit af met een 53 break, goed voor framewinst en een plaats in de halve finale. In de halve finale neemt Wilson het op tegen de winnaar van het treffen tussen de Schot John Higgins (WS 5) en de Engelsman Judd Trump (WS 4).