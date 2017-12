Harrie Smolders, dé ster van de Kerstjumping Mechelen Topruiter! Topcoach! Toppaarden! Topfavoriet! Luc Wuyts

De Nederlander Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische Stal Euro Horse, won dit jaar zowat alles wat er te winnen val. Hij werpt zich dan ook op tot topfavoriet voor de Wereldbekerwedstrijd die zaterdag de 37ste editie van de Kerstjumping van Mechelen, Memorial Eric Wauters, afsluit. De weg naar de top van "Mister Zero" is een combinatie van Nederlandse intelligentie, Belgisch topmanagement en Amerikaanse loyaliteit.

Belgische toppaarden

Harrie Smolders won dit jaar zilver op het Europees kampioenschap en werd eindlaureaat van de Global Champions Tour en de Global Champions League met de Hamburg Diamonds, een regelmatigheidscriteria over 15 concoursen. Met de Nederlandse ploeg zegevierde hij in de finale van de Longines Nations Cup. Hij is daarbij zijn Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Emerald N.O.P. en zijn Zangersheide-hengst Don V.H.P. Z bijzonder dankbaar. Don zette dit jaar een onwaarschijnlijke reeks van 27 nulronden op 30 proeven neer. Straks wordt hij in Mechelen dan ook gehuldigd als beste paard van België en hij is nog steeds in de running om uitgeroepen te worden tot "Longines Horse of the Year", de kersverse award van de Internationale Ruitersportfederatie FEI.

"Don behoorde vorig jaar al tot de top 10 van de wereld en dit jaar zijn we erin geslaagd om de weg naar een foutloos parcours stelselmatig meer en meer vorm te geven. Hij heeft op die manier een uitzonderlijk seizoen gesprongen", weet Harrie Smolders. Of hij nu beter is dan Emerald? "Het is moeilijk om paarden met elkaar te vergelijken. Maar Emerald heeft er zeker voor gezorgd dat in de drukste periode van het seizoen de nulronden er kwamen om de eindzege van de Global Champions Tour veilig te stellen. Ik ben dan ook heel blij dat ik momenteel over twee toppaarden kan beschikken."

"Het is ooit anders geweest. Euro Horse is en blijft een handelsstal en dat maakte dat ik in mijn beginperiode telkens paarden naar de top bracht en dan verkocht werden." Was dat niet frustrerend? "Topsporters zijn nooit gefrustreerd. Als het fout loopt, weten zij onmiddellijk wat er fout is gelopen en gaan zij de volgende dag aan de oplossing werken. Ondertussen heb ik wel een status opgebouwd waarbij eigenaars bereid zijn om toppaarden voor mij bij zich te houden."

Belgische topfokkers en topmanagers

"België is uitgegroeid tot het centrum van de jumpingsport", verrast Harrie Smolders, want ook Nederland,Frankrijk en Duitsland hebben op dit vlak een sterke traditie. "De Belgische fokkerij levert de beste springpaarden dankzij de stamboeken BWP, Zangersheide en SBS. Wellicht zorgt de positieve rivaliteit ervoor dat de één de ander de loef wil blijven afsteken. België staat al generaties lang aan de top van de fokkerij en heeft uiteindelijk betere keuzes gemaakt. Het land heeft ook bijzonder vooruitstrevende handelaars, die de nodige risico's durven nemen waardoor ons land een echte draaischijf is geworden."

Amerikaanse loyaliteit

"De samenwerking met de Amerikaanse stal Copernicus Stables is begonnen met Don", begint Harrie Smolders aan zijn Amerikaans succesverhaal. "Uiteraard schenken zij in eerste instantie een toppaard aan een ruiter die al iets bewezen heeft. Nadien zijn de dochters bij mij komen trainen. Als ik iemand train, steek ik daar al mijn tijd, passie en energie in. Ik deel al mijn vakkennis en ervaringen met mijn leerlingen en geef hen, net zoals de ouders, een heel brede kijk in mijn manier van werken. As ik 's nachts moet opstaan voor hen, doe ik dat ook. In de periode dat ik de zusjes Coulter trainde, vloog ik in de winter ook wekelijks naar Amerika om met de ouders de progressie van hun dochters te bespreken. Dat heeft een band geschapen en als dank hebben zij mij nu hun beste paarden ter beschikking gesteld."

WB Mechelen winnen

"Ik heb in Mechelen alles al gewonnen wat er te winnen valt behalve de wereldbekerwedstrijd. Ik wil die wereldbeker dan ook winnen", steekt Harrie Smolders zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "In feite hebben mijn leerlingen in de wereldbeker van Mechelen al beter gepresteerd dan ikzelf. Zo won mijn Japanse leerling Aiken Sato in 2009 door in de barrage de toenmalige Ierse topamazone Jessica Kürten te verslaan. Hij was de eerste Aziaat die erin slaagde een Europese wereldbekerwedstrijd te winnen. Fantastisch, toch? En vorig jaar werd Jos Verlooy er tweede. Ik geniet evenveel van hun successen als van de mijne. Tenslotte is dat het beste bewijs dat ik hen goed opgeleid heb en dat zij, door hun inzet en motivatie, de knowhow goed opgepikt hebben. Maar het zou wel mooi zijn mocht ik dit jaar de WB winnen."

