Hans Vanwijn, verkozen tot ‘Speler van het Jaar’: “Klaar voor een nieuwe uitdaging” BDD

07 april 2020

10u49 0 Basketbal Hans Vanwijn (25) is verkozen tot ‘Speler van het Jaar’. In het door de coronacrisis ingekorte seizoen won de 2m05 grote vleugelspeler met Antwerp Giants de beker tegen Charleroi en speelde hij een sterke Champions League-campagne.

“Basketbal is een teamsport? maar het winnen van een individuele trofee is een mooie beloning”, zegt Hans Vanwijn. “De bekerwinst bevestigde onze goede vorm. We waren klaar voor de rest van het seizoen.” In het referendum van onze basketcollega’s van Het Nieuwsblad heeft Hans Vanwijn, die 151 punten verzamelde, een ruime voorsprong op Alex Libert (Charleroi, 76 punten) en Jean-Marc Mwema (Oostende, 53 punten).

Drie seizoenen speelde Hans Vanwijn voor Antwerp Giants. Een periode met veel succes voor de Sinjoren. “Het was een uitstekende keuze om naar de Giants te komen. De voorbije drie seizoenen hebben we voor de prijzen gespeeld. Twee keer bekerwinst, twee keer finale van de play-offs en vorig jaar de onvergetelijke campagne in de Champions League met het bereiken van de Final Four. Ik kijk tevreden terug, maar het is spijtig dat de titel ontbreekt.”

Buitenlands avontuur

Vanwijn maakte vorige week bekend dat hij Antwerp Giants verlaat. De Limburger wil zijn carrière in het buitenland voortzetten.“Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik wil een volgende stap zetten in mijn carrière. Ik ben een laatbloeier en heb mijn plafond nog niet bereikt. Ik voel dat ik nog beter kan en wil nog vooruitgang maken. Concrete aanbiedingen zijn er ook nog niet. In veel landen is er nog geen beslissing genomen over een definitieve stopzetting van de competitie. Die ploegen zijn dan ook nog niet bezig met volgend seizoen.”

Door de coronacrisis is het basketseizoen vroegtijdig stopgezet. Vanwijn tracht zich aan te passen aan de vreemde situatie. “Een moeilijke periode voor een topsporter. Het is een strijd tegen de verveling. Je hebt geen doel om naar te werken. Ik onderhoud de conditie met lopen, werk wat met de gewichten. Verder ga ik wandelen en speel ik op de Playstation. Ik heb al drie weken geen basketbal meer aangeraakt. Het zal wachten zijn op het versoepelen van de maatregelen vooraleer we terug met de baskettraining kunnen beginnen.”