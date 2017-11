Hans Van Alphen debuteert met 3u44:01: "Ben totaal kapot" - Koen Naert knap achtste 00u06

Hans Van Alphen is vandaag in 3u44:01 binnengelopen bij zijn eerste marathon in New York. Hij hoopte vooraf op 3u30.

De voormalige wereldtopper op de tienkamp begon een beetje voortvarend aan zijn wedstrijd, maar kwam halverwege wel min of meer in een vooropgestelde 1u46:05 door. Vooral in de zone tussen 35 en 40 kilometer kwam de traditionele man met de hamer opzetten, en zakte het tempo bij Van Alphen richting negen per uur. In de laatste kilometer kon Van Alphen, met de finish in zicht, nog even terug versnellen om uiteindelijk 3u44:01 te klokken. Hij zag naar eigen zeggen geweldig af. "Ik ben totaal kapot", klonk het zwaar hoestend. "Het was immens zwaar."



"Na 30 kilometer kreeg ik krampen, en na 34 kilometer braken die helemaal door. Het was verschrikkelijk, zeker op de bruggen. Ik probeerde een tempo te lopen waarbij ik net geen krampen kreeg, maar moest heel even stoppen omdat het niet meer ging. In het begin heb ik gelukkig nog kunnen genieten, en veel rondgekeken. Op het einde ging dat niet meer, maar ik wilde wel absoluut finishen."



Eens de finish bereikt, keek Van Alphen alsnog met een goed gevoel terug. "Met zo veel deelnemers en toeschouwers is dit een onwaarschijnlijke organisatie. Ik had graag onder de 3u30 gelopen, maar dit gaf toch een kick, zeker toen we op de bekendste plaatsen passeerden."

Koen Naert knap achtste: "Trots op mijn prestatie"

Koen Naert is dan weer als achtste geëindigd in de prestigieuze marathon van New York. Naert finishte in 2u13:21. Manuela Soccol eindigde op plaats 27 in 2u47:04.



Op toptijden moet in New York in principe niet gerekend worden. Het parcours is er glooiend, en er zijn vooral geen tempomakers voorzien. Naert gaf op voorhand dan ook aan volledig in functie van een klassering te lopen. De West-Vlaming hing het merendeel van de wedstrijd aan de rekker in de kopgroep. Toen hij na 25 kilometer weer eens kwam aansluiten, ging hij zelfs even het commando nemen.



Toen de wereldtoppers hun eindrush inzetten, werd het zwaar voor Naert, die halverwege in 1u06:19 was gepasseerd, maar instorten deed hij helemaal niet. Met een achtste plaats tussen niets dan wereldtoppers zet hij een topresultaat neer. Soccol klokte halverwege 1u21:40, en moest in de tweede wedstrijdhelft nog wat terrein prijsgeven.



Naert was honderd procent tevreden, maar is wel erg diep gegaan. "Pfieuw, ik heb enorm afgezien de laatste vijf kilometer. Ik had niet meer het gevoel dat ik aan het lopen was, maar aan het strompelen. Toen de krampen na 32 kilometer begonnen, was het opletten geblazen. Het parcours en de weersomstandigheden waren enorm zwaar, maar ik ben trots op mijn prestatie."

BELGA Koen Naert - archieffoto