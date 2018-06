Hannes Obreno stopt met roeien door gezondheidsproblemen Sven Van Londersele

15u32 0 Meer Sport Skiffeur Hannes Obreno (27) zet een punt achter zijn roeicarrière, dit omwille van gezondheidsredenen. Dat heeft de West-Vlaming dinsdag bekendgemaakt op Facebook. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro eindigde hij in 2016 op de vierde plaats in de A-finale van de skiff.

"Op basis van recente gebeurtenissen en het advies dat ik gekregen heb van mijn artsen heb ik beslist een stap terug te zetten als roeier en topatleet", verklaart Obreno. "Deze beslissing is weloverwogen, en één van de hardste die ik heb moeten maken. Maar dat gezegd zijnde, moet ik in aanmerking nemen dat er leven is na het roeien. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft gedurende mijn jaren als roeier, en alle momenten meer gedenkwaardig heeft gemaakt, want ik wist dat ze me steunden."

Obreno sukkelt al even met zijn gezondheid. Daardoor roeide hij sinds Rio 2016 nauwelijks wedstrijden. Onlangs gaf Obreno forfait voor de eerste wereldbekerregatta van het seizoen, die begin juni plaatsvond in het Servische Belgrado. Een grondig medisch onderzoek moest aantonen of hij zijn wederoptreden zou kunnen vieren in de volgende wereldbekermanches, die half juni in Linz (Oostenrijk) en half juli in Luzern (Zwitserland) worden geroeid. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.