Hanne Maudens verbetert Belgisch record indoor verspringen van Nafi Thiam

17 februari 2019

16u08

Hanne Maudens heeft in Gent het Belgisch indoorrecord in het verspringen aangescherpt. Op de Belgische kampioenschappen deed de 21-jarige Maudens met een sprong van 6m52 een centimeter beter dan de 6m51 die Nafissatou Thiam op 20 februari 2016, eveneens in Gent, op de tabellen zette.

Maudens plaatste zich zo voor het EK indoor (1-3 maart). De limiet bedroeg 6m50. Eerder was ze al zeker om als vijfkampster aan te treden in Glasgow. Outdoor is het Belgisch record met 6m63 sinds 9 juni 1996 in handen van Sandrine Hennart

Carmoy verbetert Belgisch juniorenrecord in het hoogspringen

Junior Thomas Carmoy (CRAC) heeft op het Belgisch indoorkampioenschap atletiek in Gent de gouden medaille gepakt in het hoogspringen bij de mannen. Met zijn sprong over 2m21 verbeterde Carmoy het Belgisch juniorenrecord in zaal, de negentienjarige atleet liet ook de beste wereldjaarprestatie bij de junioren optekenen. Carmoy verbeterde daags na zijn negentiende verjaardag zijn eigen Belgisch juniorenrecord met twee centimeter. Exact een jaar geleden liet de Henegouwer op het BK indoor 2m19 optekenen.

“Ik hou enorm van de zaal in Gent, van de sfeer en het lawaai. Exact op deze plaats verbeterde ik vorig jaar al het Belgisch record”, aldus Cambroy, die het hoogspringen combineert met de 60 en 110 meter horden. “Op een dag zal ik de keuze moeten maken. Maar ik weet ook dat het ritme en de snelheid op de horden me van pas komen in het hoogspringen.”

Carmoy komt binnen twee weken in actie op het BK voor junioren in Gent, waar hij zowel aan het hordelopen (60 en 110m) als aan het hoogspringen deelneemt. “Volgende zomer is mijn hoofddoel het EK voor junioren. Ik wil er graag op het podium staan in het hoogspringen.