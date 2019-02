Hanne Maudens verbetert Belgisch record indoor verspringen van Nafi Thiam - Bolingi breekt 35 jaar oud record DMM

17 februari 2019

18u52

Bron: Belga 1

Maudens verbetert Belgisch record indoor verspringen

Hanne Maudens heeft in Gent het Belgisch indoorrecord in het verspringen aangescherpt. Op de Belgische kampioenschappen deed de 21-jarige Maudens met een sprong van 6m52 een centimeter beter dan de 6m51 die Nafissatou Thiam op 20 februari 2016, eveneens in Gent, op de tabellen zette.

Maudens plaatste zich zo voor het EK indoor (1-3 maart). De limiet bedroeg 6m50. Eerder was ze al zeker om als vijfkampster aan te treden in Glasgow. Outdoor is het Belgisch record met 6m63 sinds 9 juni 1996 in handen van Sandrine Hennart

“Ik ben heel blij met de nationale titel, en zeker omdat ik het Belgisch record verbeterd heb”, aldus laureate Hanne Maudens. “Ik voelde dat ik progressie maakte in het verspringen, hoewel ik er niet specifiek op getraind had afgelopen winter. Op termijn kan ik nog verder geraken in deze discipline, denk ik. Ik sprong heel ver in mijn eerste twee pogingen op het Belgische kampioenschap, maar dat waren helaas nulsprongen. Ik denk dat zeven meter haalbaar is voor mij, maar nu nog niet uiteraard. Het zou een droom zijn.”

Maudens komt op het EK indoor in Glasgow ook in aanmerking voor de vijfkamp. Het verspringen vindt echter de dag na de meerkampen plaats, op 2 maart. “Ik wil de twee niet combineren, want dat wordt te zwaar. Ik wil in Glasgow mijn score van op het Belgisch kampioenschap indoor verbeteren (4.569 punten). Dat is mogelijk, denk ik.”

Kevin Borlée nog niet zeker van combinatie 400m individueel en 4x400m in Glasgow

Kevin Borlée veroverde in Gent de nationale titel in de 400 meter indoor en haalde zo de limiet voor het EK in Glasgow. Met zijn chrono van 46.69 bleef hij vier honderdsten onder het vereiste minimum van de Belgische federatie.

“De 400 meter solo is wel geen doel op zich in Glasgow, aangezien ik die moet combineren met de 4x400 meter. Dat worden dan vier wedstrijden, en dat in heel weinig dagen”, zo gaf Kevin Borlée aan. “Of ik in individueel in actie zal komen, moeten we nog bespreken. Indien wel, zal het zijn om al enkele wedstrijden in de benen te hebben voor de 4x400.”

“Om eerlijk te zijn was ik zelfs niet zeker om in Gent aan te treden. Ik heb deelgenomen om al enkele wedstrijden op mijn conto te hebben. En ik heb nog marge. Het doel is om deze zomer snel te lopen.”

Cynthia Bolingo stelt Belgisch record op 400 meter indoor scherper

Cynthia Bolingo (CABW) heeft op het BK atletiek indoor in Gent het Belgische record op de 400 meter verbeterd. De 26-jarige Brusselse snelde in 52.70 naar de overwinning, en verpulverde niet alleen haar eigen besttijd (54.11), maar ook het 25 jaar oude Belgische record van Régine Berg (53.13).

Het Belgische record op de 400 meter indoor stond al 35 jaar op naam van Berg, die op 3 maart 1984 in het Zweedse Göteborg 53.13 op de tabellen zette. Bolingo gaat daar bijna een halve seconde onder. Met 52.70 plaatst de Belgian Cheetah zich ook voor het EK in Glasgow later dit jaar. De EK-limiet bedroeg 52.84.

“Ik wist dat ik hier met goede benen aan de start stond. Vorige week had ik last van griep, waardoor ik de IFAM indoor meeting in Gent liet schieten. We hebben dan maar getraind in functie van dit BK”, reageerde Bolingo. “Ik heb het advies van mijn coach opgevolgd, en dat wierp zijn vruchten af. De EK-kwalificatie was een doel. Ik ben zondag pijlsnel van start gegaan, om te tonen dat ik op het niveau ben van de andere meisjes in de estafetteploeg. Ik heb veel progressie gemaakt, maar het Belgisch record was zeker geen doel. Het is wel een aangename verrassing.” Bolingo is sinds 15 december 2013 ook houder van het Belgisch record indoor op de 300 meter (37.69).

Carmoy verbetert Belgisch juniorenrecord in het hoogspringen

Junior Thomas Carmoy (CRAC) heeft op het Belgisch indoorkampioenschap atletiek in Gent de gouden medaille gepakt in het hoogspringen bij de mannen. Met zijn sprong over 2m21 verbeterde Carmoy het Belgisch juniorenrecord in zaal, de negentienjarige atleet liet ook de beste wereldjaarprestatie bij de junioren optekenen. Carmoy verbeterde daags na zijn negentiende verjaardag zijn eigen Belgisch juniorenrecord met twee centimeter. Exact een jaar geleden liet de Henegouwer op het BK indoor 2m19 optekenen.

“Ik hou enorm van de zaal in Gent, van de sfeer en het lawaai. Exact op deze plaats verbeterde ik vorig jaar al het Belgisch record”, aldus Cambroy, die het hoogspringen combineert met de 60 en 110 meter horden. “Op een dag zal ik de keuze moeten maken. Maar ik weet ook dat het ritme en de snelheid op de horden me van pas komen in het hoogspringen.”

Carmoy komt binnen twee weken in actie op het BK voor junioren in Gent, waar hij zowel aan het hordelopen (60 en 110m) als aan het hoogspringen deelneemt. “Volgende zomer is mijn hoofddoel het EK voor junioren. Ik wil er graag op het podium staan in het hoogspringen.