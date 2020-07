Handbiker Alex Zanardi (53) opnieuw geopereerd Redactie

27 juli 2020

20u38

Bron: ANP 0 Meer sport Handbiker en paralympisch kampioen Alex Zanardi (53) heeft opnieuw een hersenoperatie ondergaan. Dat heeft het Milanese ziekenhuis waarin de zwaar gewonde voormalig formule 1-coureur verblijft laten weten. De operatie, die zaterdag werd uitgevoerd, is geslaagd en de toestand van Zanardi is stabiel, maar wel nog steeds uiterst zorgelijk. Hij verblijft op de intensive care.

Zanardi verbleef meer dan een maand in het ziekenhuis van Siena, nadat hij met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen was gebotst en zwaar hersenletsel opliep. Hij was al enkele keren geopereerd en lag lange tijd in kritieke toestand in een kunstmatige coma. Een week geleden werd hij uit die coma gehaald. Afgelopen dinsdag werd Zanardi zelfs ontslagen uit het ziekenhuis, om enkele dagen later in Milaan weer te worden opgenomen.

De viervoudig paralympisch kampioen was in de jaren negentig coureur in de Formule 1. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car.

