Handballers reizen liefst 2000 (!) km voor penaltyreeks Redactie

14u33

Bron: AD.nl 1 rv

De IJslandse handballers van FH Hafnarfjördur hebben op historische wijze de volgende ronde bereikt in het kwalificatietoernooi voor de groepsfase van EHF Cup. Ze moesten ruim 2000 kilometer reizen naar Sint-Petersburg voor alleen een penaltyreeks tegen de Russische club. De IJslanders dwongen een verdiende beloning af: 3-4.

Op 15 oktober won Sint-Petersburg met 32-27 de return. Daarmee kreeg de tweede wedstrijd dezelfde uitslag als het duel in IJsland. In Rusland besloot de arbitrage echter een verlenging af te werken en dat is tegen de regels. De beslissing had meteen met zevenmeterworpen moeten vallen. De Russen verloren in de onreglementaire verlenging en tekenden met succes beroep aan. In de penaltyreeks zegevierden de bezoekers echter opnieuw. De reis- en verblijfkosten van de IJslandse club kwamen voor rekening van de European Handball Federation (EHF).