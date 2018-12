HALVE WK-FINALE! Red Lions in enerverende partij op en over stug Duitsland dankzij winner Boon (2-1)

13 december 2018

13u42

Bron: Belga 17 Meer Sport De Red Lions zijn in het Indische Bhubaneswar een belangrijke stap dichter gekomen bij hun ultieme droom: WK-goud. België (FIH 3) won met 2-1 van Duitsland (FIH 6) dankzij treffers van Hendrickx en Boon. In de halve finale wacht zaterdag Engeland (FIH 7).

.@TomBoon27 schiet de @BELRedLions naar de halve finale! 🏑🇧🇪 #RoarTogether pic.twitter.com/xElrjIejO5 Play Sports(@ playsports) link

De partij in het Kalinga Stadium opende evenwichtig, maar na kansen aan beide zijden bracht een volledig vrijstaande Linnekogel in minuut 14 de Duitsers op voorsprong. De Belgen reageerden vroeg in het tweede kwart met een benutte strafcorner van Alexander Hendrickx (18'). De Lions kregen ook kansen op een voorsprong, maar verzilverden die niet ondanks een resem strafcorners. Ruststand: 1-1.

Na de pauze bleef het team van bondscoach Shane McLeod dominant hockeyen. De Duitsers loerden op de tegenaanval, maar waren vooral op verdedigen aangewezen. Tien minuten voor tijd bracht Boon de Belgen het delirium nabij met de 2-1. Duitsland wisselde zijn heel sterke doelman Walter nog voor een veldspeler, maar gelijkmaken lukte niet meer. Het was in tegenstelling België dat op de counter nog dicht bij een bevrijdend derde doelpunt kwam.

Engeland nam woensdag in zijn kwartfinale al met 3-2 afstand van olympisch kampioen Argentinië. Later op de dag (om 14u30) wordt met India-Nederland nog de laatste halve finale gespeeld.

De Red Lions begonnen het WK in de groepsfase matig met een tweede plaats in poule C, na India. Ze wonnen hun eerste duel nipt van Canada (2-1), speelden vervolgens gelijk tegen het gastland (2-2) om in het laatste groepsduel uit te halen tegen Zuid-Afrika (5-1). De Belgen kwamen zo in de barrages terecht, waar Pakistan makkelijk met 5-0 werd verslagen. Vandaag kwam daar met Duitsland een heel mooie scalp bij.

Victory!!!!! We win this game 1-2! And here we are in the semi-finals! See you Saturday at 11:30 am against England! #RoarTogether pic.twitter.com/a4zQpvGWn4 Belgian Red Lions(@ BELRedLions) link

De Belgen klopten Duitsland, de olympische kampioen van 2012, telkens in de voorbije twee onderlinge duels. Vorig jaar op het EK in Amsterdam haalden de Red Lions het in de halve finales met 2-0 na shoot-outs, in de finale van de halve finales van de World League in Johannesburg was het team van Shane McLeod met 6-1 te sterk. Ook voordien lieten de Belgen vaak goede resultaten noteren tegen de Duitsers.

In de groepsfase maakte Duitsland echter indruk met drie overwinningen, waarbij de 4-1 zege tegen Nederland in het oog springt. Daardoor plaatste het zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De Duitsers hadden zo drie dagen om zich klaar te stomen voor de kwartfinale, de Belgen hebben er slechts één na hun barragewedstrijd tegen Pakistan.