Halle-Gooik jaagt Europees kampioen futsal stuipen op het lijf, maar wordt uiteindelijk monddood gemaakt door wereldtopper Ricardinho YP

15 november 2018

18u37

Bron: Belga Halle-Gooik heeft vandaag in het Litouwse Alytus zijn tweede groepswedstrijd in de eliteronde van de Champions League futsal verloren. De Spaanse titelverdediger Inter FS haalde het nipt met 4-3.

Gisteren openden de Pajotters in groep A met een 5-2 overwinning tegen gastheer Vytis. Halle-Gooik stond tegen Inter FS aan de rust 0-2 in het krijt. De Spanjaarden maakten er zelfs 0-3 van na onder meer een goal van wereldtopper Ricardinho, maar de Belgische landskampioen rechtte onder impuls van tweevoudig doelpuntenmaker Patias (27. en 30.) de rug. Ook Leo (40.) trof nog raak, maar dat mocht niet meer baten omdat weer Ricardinho uitpakte met een nieuwe klasseflits. In het absolute slot van de match zag de Portugees wel nog rood.

Door de nederlaag is de kwalificatie voor de Final Four (25-28 april) wellicht gaan vliegen. Enkel de groepswinnaar stoot immers door naar die eindronde en Inter FS won zijn twee duels. Zaterdag neemt Halle-Gooik het nog op tegen het Sloveense Dobovec. De Pajotters moeten hopen op een nederlaag van de Spaanse titelverdediger tegen het Litouwse Vytis.