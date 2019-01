Haatberichten, afgeperst en zelfs doodsbedreigingen, maar golfsensatie voelt zich nu sterker dan ooit: “Ik haatte mezelf om hoe ik er uitzag” ODBS

21 januari 2019

12u32

Bron: Myrtle Beach Golf 0 Meer Sport Na haar intrede in het golf, groeide Paige Spiranac (25) al snel uit tot een van de meest besproken speelsters in het circuit. Met 1,6 miljoen volgers op Instagram is ze ongetwijfeld de meest populaire. Maar in een persoonlijk artikel voor ‘Myrtle Beach Golf’ legt ze uit hoe zwaar de rollercoaster de voorbije jaren was.

Haar gewaagde en dikwijls provocatieve foto’s op de sociale media zijn koren op de molen voor de online trollen. De prijs van de Insta-roem, die ook Spiranac zwaar moest betalen. “Ik ben zwaar gepest en lastig gevallen. Mijn familie is zwaar gepast en lastig gevallen”, vertelde ze daar onlangs al over in The Guardian. “Privé werd ik geregeld geïntimideerd, ik werd afgeperst en kreeg soms zelfs doodsbedreigingen.” Als ambassadrice van Myrtle Beach (een vakantieoord aan de kust van het Amerikaanse South Carolina met populaire golfbaan) kijkt ze terug op hoe ze kracht geput heeft uit die angst en nu veel sterker in de schoenen staat. Zo heeft vooral de fotoshoot die ze vorig jaar deed voor de vermaarde badpakkeneditie van Sports Illustrated, haar een mentale boost gegeven.

“Ik durfde lang niet eens een foto in badpak posten”, stelt Spiranac verrassend. “Ik had te veel schrik voor de potentiële commentaren en reacties daarop. Dat ik te dik zou zijn, te mager, dat ik teveel bloot zou laten zien. Zelfs positieve commentaren kon ik als intimiderend ervaren. Maar dankzij die shoot met Sports Illustrated ben ik gaan realiseren dat het niet om de anderen gaat, maar om mezelf. Negatieve commentaar kan me alleen maar raken als ik dat toelaat. Ik heb de kracht om mijn ideale leven te leiden en daarin moet er plaats zijn om mijn favoriete ervaringen met mijn volgers te delen. En natuurlijk beleef ik die momenten soms in badpak”, schrijft ze.

In 2015 werd Spiranac profspeelster, maar een jaar later hield ze het profcircuit al voor bekeken en legde ze vooral de focus op haar eigen ‘merk’. Niet alleen groeide ze uit tot een gewilde ambassadrice van de sport, onder andere dankzij de vele sexy foto’s op haar sociale media, Spiranac promoot ook ‘body positivity’ en leert jongeren bij over hoe om te gaan met trollen op het internet. Zo is ze een uithangbord van Cybersmile, dat waarschuwt voor de gevaren van cyberpesten. Omdat ze zelf maar al te goed weet hoe gevaarlijk het internet kan zijn. “Nu weiger ik dat anderen me opleggen welke foto’s ik van mezelf deel op een strand. Mezelf haatten om hoe ik er uitzie: zo ver krijgt niemand me meer.”

Opvallend: in juli 2017 besliste de LPGA, na de doortocht van Spiranac, een striktere kledingcode op te legeen aan de profspeelsters. Golfen met decolleté of in leggings of korte rokjes is sindsdien verboden. Maar Spiranac kan ook echt wel golfen. “Een van de beste handen die ik ooit gezien heb, zowel bij de mannen als vrouwen”, aldus haar gewezen coach Leslie Spalding. “Ze trainde ook bijzonder hard. Dat in combinatie met haar geweldige techniek om korte puts te scoren, maakt van Spiranac een geweldige speelster.”