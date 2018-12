Haasrode Leuven naar achtste finales CEV Cup volleybal na overtuigende winst tegen CSKA Sofia MH

05 december 2018

23u42

Bron: Belga 0 Meer Sport Haasrode Leuven heeft zich voor de achtste finales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams geplaatst. Het versloeg vandaag het Bulgaarse CSKA Sofia met 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) en had vorige week de heenwedstrijd al met 1-3 gewonnen.

Om een plaats in de kwartfinales neemt de Vlaams-Brabantse club het op tegen het Israëlische Hapoel Yoav Kfar Saba. Dat schakelde het Oostenrijkse Graz met tweemaal 3-0 uit. Haasrode Leuven speelt op 18, 19 of 20 december eerst in de eigen Sportoase. De terugwedstrijd vindt op 15, 16 of 17 december in Israël plaats.