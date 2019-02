Haar perfecte oefening werd al meer dan 100 miljoen keer bekeken, nu zet turnster nieuwe topprestatie neer YP

13 februari 2019

07u10

Bron: LA Times 16 Meer Sport Katelyn Ohashi heeft het nogmaals voor elkaar gekregen. De Amerikaanse gymnaste (21) pakte Katelyn Ohashi heeft het nogmaals voor elkaar gekregen. De Amerikaanse gymnaste (21) pakte eerder dit jaar al uit met de perfecte grondoefening en afgelopen weekend was het opnieuw prijs.

Extra leuk voor Ohashi, die uitkomt voor de University of California (UCLA): deze keer behaalde ze de perfecte score op haar grondoefening in Seattle (Washington), de plaats waar ze werd geboren. Het was de eerste keer dat ze voor UCLA uitkwam in haar thuisbasis en meteen sneuvelde het plaatselijke toeschouwersrecord. Met 7.228 waren ze in Washington en onder hen bevonden zich ook zowat 30 familieleden van Ohashi. “Het publiek bezorgt me enorm veel energie. Dat ze met zoveel waren, en er bovendien ook heel wat familieleden kwamen kijken, maakte het alleen nog specialer. Ik voelde me nog meer gesteund dan anders”, reageerde de gymnaste, die uitpakte met een oefening die gelijkaardig was aan die die intussen al meer dan 100 miljoen keer bekeken werd op YouTube.

Voor Kondos Field, haar coach bij UCLA, kwam de nieuwe perfecte score niet als verrassing. “Ik heb het al het hele seizoen gezien. Ze weet gewoon hoe ze zich moet amuseren met haar ploegmaats, ze weet hoe ze die moet motiveren en ze weet ook wat er nodig is om zich thuis te voelen tijdens haar oefeningen.”

Hun ploeg, de UCLA Bruins, zou uiteindelijk met 197.600-196.00 winnen. Meteen de achtste opeenvolgende overwinning, en dat was ook voor een groot deel de verdienste van Kyla Ross. Voor haar perfecte sprong kreeg de gymnaste, die in 2012 olympisch goud behaalde en ook al verschillende keren op het podium stond op wereldkampioenschappen, eveneens een tien van de jury.