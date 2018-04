Haar kamp had concurrentie van erg bloederig titelgevecht tussen twee worstelkolossen, maar Ronda Rousey beleeft onvergetelijk debuut in WWE Hans Op de Beeck

09 april 2018

15u00

Bron: WrestleMania 0 Meer Sport Ronda Rousey heeft haar alias van 'sterkste/ gemeenste vrouw op aarde' alle eer aangedaan tijdens haar grote debuut als professionele worstelaarster in het WWE (World Wrestling Entertainment). In de Superdome in New Orleans liet ze voor 78.000 toeschouwers zien wat ze in haar mars heeft tijdens het zwaar gehypete WrestleMania 34. Aan de zijde van Kurt Angle liet ze weinig heel van het getrouwde koppel Triple H/Stephanie McMahon.

ICYMI: Ronda Rousey lived up to the hype and threw a barrage of fists in her WWE in-ring debut. pic.twitter.com/adWUJwRpnI — ESPN (@espn) April 9, 2018

Looks like all that #WrestleMania training that @RondaRousey has been doing just might pay off... she is DOMINATING on The #GrandestStageOfThemAll! pic.twitter.com/1pwXIFZvti — WWE (@WWE) April 9, 2018

En of 'Rowdy' er klaar voor was. Nadat ze al enkele korte optredens had gemaakt om haar voor te stellen aan het grote publiek en om haar contract te ondertekenen (wat al snel uit de hand liep, lees er HIER alles over), waren er veel schijnwerpers op Rousey gericht. In de ring herinnerde ze in de mixed tag-team match er iedereen aan dat ze een gewezen MMA-kampioene is, met geregeld slagen en bewegingen uit de octagon. Maar ook met het in het WWE minstens even belangrijke showelement, inclusief de nodige trashtalk tijdens de kamp. Zo liet ze Triple H weten dat ze in haar ganse WWE-carrière niet zal stoppen met zijn vrouw ervan langs te geven. Met een van haar karakteristieke wapens dwong ze McMahon ook tot opgave: die werd in een armklem annex houdgreep gehouden waaruit ze niet meer kon ontsnappen. UFC-goeroe Dana White, een van de aanwezigen, zag dat het goed was.

Ronda Rousey 🐐 trash talk: "I'm gonna go continue beating up your wife" #WrestleMania pic.twitter.com/wm5V0Dlezt Nate(@ BarstoolNate) link

ROWDY @RondaRousey is PLAYING THE GAME!#WrestleMania pic.twitter.com/1vBO7aiigG WWE WrestleMania(@ WrestleMania) link

Haar beruchte partner Kurt Angle, een WWE-legende die op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta worstelgoud pakte en nu ook manager is van Raw, zag het allemaal graag gebeuren. "In haar eerste kamp ging het spreekwoordelijke dak er meteen af. Ronda is voorbestemd om dit te doen. Ze gaat hier nog heel wat successen boeken." Zelf was Rousey tot tranen toe bewogen na haar debuut. "Ik ben extatisch. Dit moet mijn favoriete dag ooit zijn, na mijn trouwdag."

EXCLUSIVE: "You saw it out there, that was her FIRST MATCH... this is what she was MEANT to do!" - @RealKurtAngle on @RondaRousey's #WrestleMania debut #TeamRousey pic.twitter.com/Z65oNTuoVp — WWE (@WWE) April 9, 2018

Spektakel was er ook tijdens de hoofdbrok van de avond, de WWE Universal titelpartij tussen Brock Lesnar en Roman Reigns. Die laatste moet de nieuwe absolute koning van het WWE worden en was al voor de vierde opeenvolgende keer de afsluiter van WrestleMania, maar 'The Big Dog' moest het na een erg bloederig duel tussen beide zwaargewichten afleggen tegen Lesnar, die flirt met een terugkeer naar het UFC. Op een gegeven moment pakte 'The Beast' uit met een elleboog vol in het gezicht van Reigns. Tot afgrijzen van de fans, die 'This is awful' (dit is afschuwelijk) zongen. Hoezo, WWE is louter show?

Brock Lesnar busts Roman Reigns open with elbows to the head..#WrestleMania pic.twitter.com/turV94P4sP — DBKN (@KiingDeno) April 9, 2018

Brock Lesnar hits another F5 on a bloodied Roman Reigns to walk out of #WrestleMania with the Universal title pic.twitter.com/CIPtzZJ6XF — Ryan Songalia (@ryansongalia) April 9, 2018

Roman Reigns' blood fully looked like sweet and sour sauce 😂😂😂😂😂😂 #WrestleMania pic.twitter.com/BVtUN94Zwe MarkyBoy(@ MarkyBoyYT) link

Brock Lesnar has the scariest special situation finisher in wrestling history. Former UFC heavyweight champ shoot elbows? Insane. pic.twitter.com/YsGK1xdZyf Matt Saincome(@ MattSaincome) link