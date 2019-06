Haalt-ie het nu wél? Zwemmer Maarten van der Weijden bezig aan Elfstedentocht van 200 km, talrijke fans juichen hem toe LPB/AB

22 juni 2019

14u08 8 Zwemmen Maarten van der Weijden is om 17.30 uur in de Zwettehaven in Leeuwarden onder een massale publieke belangstelling begonnen aan zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking 2008 wil de 200 kilometer dit keer wél voltooien. Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km uitgeput opgeven.

Haalt-ie het dit keer wél? Aan de fans zal het niet liggen. Nederland staat dit weekend opnieuw als één man achter Maarten van der Weijden, die voor de tweede keer de 200 km van de mythische Elfstedentocht zwemmend wil afleggen. Vorig jaar haalde Van der Weijden vijf miljoen euro op voor het goede doel. De 38-jarige atleet, die zelf leukemie overwon, verzamelt het geld om het onderzoek naar kanker te steunen.

Om 14u heeft Van der Weijden 65 kilometer achter de kiezen. Zoals het Nederlanders betaamt, is op het parcours van de Elfstedentocht een waar volksfeest losgebarsten. De talrijke fans langs de kant juichen hem vol overtuiging toe. In de Friese stad Stavoren stonden de mensen rijendik om Van der Weijden aan te moedigen. Van der Weijden heeft zijn vierde stempel intussen beet. Maarten voelt zich goed, maar heeft wel wat pijn in zijn schouder. Hij had ook af te rekenen met een gat in zijn zwempak. Dat is voorlopig gedicht met duct tape. Vraag is of die tape wel zal houden. Er zou een reservepak aanwezig zijn. Mogelijk trekt Van der Weijden dat later vandaag, of komende nacht, aan.

Een stempel en een chêque voor @mvdweijden en @mvdwfoundation. Hij oogt nog fit. 'Het gaat fantastisch. Al die mensen hier!' @ADnl #elfstedenzwemtocht pic.twitter.com/cYvZctSJRW Tonny van der Mee(@ TonnyvdMee) link

Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km zijn poging staken omdat zijn lichaam het niet meer aankon. De Nederlander zegt te hebben geleerd van de vorige keer en hoopt de 200 km dit keer wel uit te zwemmen. Van der Weijden gaat tijdens zijn tocht meer eten omdat bij de eerste poging bleek dat hij veel meer calorieën verbrandde dan hij er binnenkreeg. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, die in allerijl werd geregeld. Van der Weijden zal nu om de vijf uur een warme maaltijd tot zich nemen. Ook last hij meer tijd in om te slapen.

Tachtig mensen zwemmen elf keer twee kilometer met Van der Weijden mee. Zij vormden een erehaag in het water toen de olympische kampioen erin dook. “’YES! Wat fijn! We krijgen net van @wetterskip te horen dat de waterkwaliteit goedgekeurd is! Geen poepbacterie te bekennen ! Meezwemmers doen dit jaar wel mee!”, tweette Van der Weijden voor de start. Tot zijn teleurstelling moesten meezwemmers vorig jaar in extremis aan de kant blijven omdat de kwaliteit van het water niet goed was.