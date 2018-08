Haalt hij de finish of haalt hij ze niet? Olympisch kampioen en ex-leukemiepatiënt zwemt 200 km van Elfstedentocht voor goede doel Peter Luysterborg

20 augustus 2018

09u23 1 Meer Sport De Zwemtocht der Zwemtochten. Nederland staat vandaag massaal langs de waterkant om olympisch kampioen Maarten van der Weijden richting Leeuwarden te schreeuwen. De hoofdstad van Friesland - start- en aankomstplaats van de Elfstedentocht - vormt voor Van der Weijden de finishlijn van een straffe onderneming. 200 km zwemmen, dezelfde afstand als bij de beroemdste aller schaatstochten. Een monstertocht voor het goede doel.

Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwarden: het parcours van de Elfstedentocht. Je moet al een dertiger zijn om herinneringen te hebben aan de laatste editie ervan, op 4 januari 1997, met Henk Angenent als winnaar.

Maarten van der Weijden (37) zorgt 21 jaar later in volle zomer voor een nieuwe opstoot van Elfstedenkoorts bij onze noorderburen. De olympisch kampioen op de 10 km in open water van Peking 2008 ging zaterdagochtend om 4 uur in Leeuwarden van start. Zijn doel: 200 km zwemmen en tegelijk geld inzamelen voor de KWF Kankerbestrijding. Van der Weijden is zelf ex-leukemiepatiënt.

Nederland zou Nederland niet zijn als dat geen volkstoeloop zou teweegbrengen. Het voorbije weekend stonden duizenden mensen langs de waterkant om Van der Weijden aan te moedigen en toe te juichen. Steun die de zwemmer goed kan gebruiken. Zondagochtend moest Van der Weijden noodgedwongen enkele uren pauzeren omdat hij enorme spierpijn had. Verwacht wordt dat hij vandaag rond middernacht in Leeuwarden aankomt. Later dan voorzien, maar een held is hij sowieso nu al.

Hallucinaties

Als Van der Weijden echt moe is, kan hij hazenslaapjes doen op een speciaal waterbed. De nachten, waar hij er al twee van achter de rug heeft, zijn het zwaarst. "Maarten krijgt dan hallucinaties", zegt zijn woordvoerder. "Daarom vaart er 's nachts vlak voor hem een boot met een verlichte klok om hem te helpen in het hier en nu blijven." Als de duisternis intreedt, krijgt Van der Weijden een lamp om, zodat zijn begeleiders hem niet uit het oog verliezen. Ook schenen boeren met de koplampen van hun tractors over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken.

Bevoorrading krijgt Van der Weijden van alle kanten. Vanop een brug nabij Bolsward kreeg hij een pizza funghi aangereikt, een maaltijd die hij gretig verorberde. "Als Maarten honger heeft, dan heeft hij grote honger", klinkt het lachend bij zijn begeleidingsteam. Vanochtend was het dan weer tijd voor een gebakken eitje, door een zorgzame vrouw bereid.

Ontbijt te water. Maarten verorbert het eitje dat Gretha Deelstra uit Leeuwarden voor hem bakte. pic.twitter.com/Ij8lzL4PSH Kirsten van Santen(@ kirstenvsanten) link

Iets voor de klok van acht uur vanochtend had Van der Weijden 155 km afgelegd, nog 45 te gaan. In Harlingen nam hij een cheque van 95.000 euro in ontvangst. Het totaalbedrag dat zijn onderneming voor het goede doel zal opleveren, wordt pas later bekendgemaakt. Intussen houdt een dokter de zwemmer nauwlettend in de gaten. "Als zijn gezondheid in gevaar komt, moet hij stoppen. Maar de tweede nacht verliep een stuk soepeler dan de eerste", aldus zijn woordvoerder. "De steun van de mensen was vannacht overweldigend. Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was géén brug waarop hij niet werd toegejuicht."