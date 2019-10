Gymnastiekkoningin Simone Biles klaar voor unieke WK-historie: “Maar ik zie mezelf niet graag als een superster” Bart Fieremans

01 oktober 2019

18u19 0 WK Turnen Met de start van het WK gymnastiek in Stuttgart vrijdag zoomt België in op wereldkampioene Nina Derwael. Maar internationaal staat vooral turnkoningin Simone Biles in de kijker: zij sprak vandaag in Duitsland over haar WK-uitdaging om twee nieuwe elementen achter haar naam te krijgen en haar rol in de spotlights.

Eerst dit: het zal voor Biles op dit WK een fluitje van een cent zijn om zich tot uniek recordhoudster van het totaal aantal WK-medailles te kronen. Haar collectie bestaat voor de WK-start al uit twintig stuks, waaronder veertien gouden. Dat record deelt ze nog met de Russische Svetlana Khorkina. Nog één WK-medaille van eender welke kleur volstaat dus voor Biles om haar af te schudden.

Biles start in Stuttgart als torenhoge favoriete voor het goud op de balk, vloer en sprong. Tegelijk hoopt ze dat na dit WK twee nieuwe elementen achter haar naam krijgen. Op de balk gaat ze voor de ‘double double’: twee salto’s en schroeven bij de afsprong. Op de vloer plant ze de ‘triple-double’ te demonstreren: een sprong met twee salto’s en drie schroeven. Biles voerde de nooit eerder vertoonde elementen in augustus al uit op de Amerikaanse kampioenschappen, maar officieel kan ze de naam pas claimen als ze die ook op een groot kampioenschap zoals een WK succesvol brengt. (Lees verder onder de foto)

“Ik vertrouw in mezelf dat ik die oefeningen goed beheers”, zo blikte Biles vandaag voor de media in Stuttgart vooruit naar het WK. “Ik kijk er naar uit om ze op te voeren en hopelijk dragen ze na de competitie mijn naam.” In dat geval zouden al vier specifieke turnelementen naar Biles genoemd zijn.

Haar status als gymnastiekkoningin zal er nog meer wel bij varen. En de spotlights zullen alleen nog maar toenemen op de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio, gezien twee van de allergrootste olympische kampioenen Michael Phelps en Usain Bolt intussen gestopt zijn. Op die vergelijking zit Biles niet te wachten, zo beklemtoonde ze in Stuttgart. “Iedereen bestempelt me als een grote naam, maar ik probeer me zelf niet zo te voelen. Ik ben eerst een mens, liever dan ‘Simone Biles de superster’. Als ik mezelf als een superster zou labelen, brengt dat alleen nog meer verwachtingen mee. Ik zou nog meer druk in de spotlights voelen.”

Een drama binnen de familie maakt de aandacht er zeker niet makkelijker op. Eind augustus raakte bekend dat haar broer Tevin Biles-Thomas gearresteerd is op verdenking van moord. De politie verdenkt hem ervan één van de daders geweest te zijn bij een schietpartij op een uit de hand gelopen oudejaarsavond in Cleveland. Er vielen drie doden. Ook al heeft Simone Biles sinds haar kinderjaren nauwelijks contact gehad met haar broer – ze groeiden bij andere grootouders op – deelde ze op Twitter toen wel haar smart. “Mijn hart doet pijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de slachtoffers en hun families. Ik kan niets zeggen dat de pijn weg kan nemen, maar wil wel mijn oprechte medeleven uiten met iedereen die getroffen is door deze tragedie.”