Gymfed wil periode 2016-2020 evalueren met turners die toen zijn gestopt IB

29 juli 2020

00u46

Bron: Belga 0 Meer Sport Gymfed plant een overleg met de eliteturners die tijdens de olympiade 2016-2020 hun loopbaan hebben beëindigd, om die periode samen met hen te evalueren. "Met hun bevindingen zal in de toekomst zeker rekening worden gehouden", meldde de Vlaamse turnfederatie dinsdag.

De federatie reageert daarmee op de recente getuigenissen van turners en turnsters over mishandeling door coaches. Die kwam er nadat de Nederlandse coach Gerrit Beltman, hoofdcoach bij de Gymfed in de periode van Aagje Vanwalleghem, vrijdag in een interview toegaf dat hij te ver was gegaan bij de opleiding van jonge turnsters.

Er komt ook een onafhankelijke ethische commissie, waarbij de betrokkenen hun getuigenissen kunnen toelichten. "Op korte termijn wordt gecommuniceerd omtrent de werking van deze commissie. De federatie garandeert een deskundige, neutrale en discrete behandeling en verzekert met de bevindingen en adviezen aan de slag te gaan."

"Gymfed erkent dat er zaken in de topsportbegeleiding verkeerd zijn gelopen en betreurt ten zeerste dat sommige sporters nog steeds negatieve ervaringen meedragen. De recente getuigenissen over onze topsportwerking nemen we dan ook ernstig. De afgelopen dagen hebben we het belang van een pedagogisch en ethisch verantwoorde sportomgeving, evenals de prioriteit die dit krijgt binnen ons beleid, al meermaals benadrukt."

Positief en veilig sportklimaat

"Sinds 2016 werden belangrijke inspanningen gedaan om erop toe te zien dat er op het hoogste niveau op een constructieve, pedagogisch verantwoorde en respectvolle wijze wordt samengewerkt met sporters, coaches en omkadering om de gezamenlijke doelstellingen, met name prestaties tijdens de grote tornooien, te realiseren. Gymfed wil blijven evolueren in dit proces om een positief en veilig sportklimaat te garanderen. De federatie blijft alert voor een pedagogisch en verantwoorde sportomgeving voor al zijn sporters en streeft steeds naar verbetering."

In afwachting van de bevindingen van de ethische commissie behouden de huidige coaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls voorlopig nog wel het vertrouwen van Gymfed en ook boegbeeld Nina Derwael sprak maandag haar steun uit voor het Franse trainersduo. Het contract van Kieffer en Heuls, in dienst sinds 2009, zou eind dit jaar aflopen, maar werd na het uitstel van de Olympische Spelen met een jaar verlengd.

