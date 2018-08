Gymfed-manager Lode Grossen over afzegging teamfinale: "Dit doen we met pijn in het hart, we laten unieke medaillekans liggen" Bart Fieremans in Glasgow

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Het lijkt op een donderslag bij heldere hemel: de Belgische turnsters zeggen af voor de teamfinale zaterdag. Gymfed-manager Lode Grossen zegt dat de beslissing niet lichtzinnig genomen is, want een medaille leek na de derde kwalificatieplaats binnen bereik. "Maar we doen dit uit fysieke bezorgdheid over onze atleten voor het WK, dat belangrijk is om de Spelen te halen." Zondag nemen Nina Derwael, Axelle Klinckaert en Maellyse Brassart wel deel aan hun toestelfinales.

De afzegging voor de teamfinale is opmerkelijk. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

Grossen: "Ze is genomen door de omkadering, trainers, medische staf en atleten samen. Ja, ook de atleten zijn geconsulteerd. Het zijn topatleten. We hebben alle pro’s en contra’s afgewogen. Deelname zou betekenen dat ze behalve de competitie ook in de opwarming nog eens de hele oefening moeten doen, en volgende week starten we al de voorbereiding op het WK. Maar er zijn een aantal kleine medische zaken bij de atleten, waardoor we ons afvragen of we het risico gaan nemen om serieuzere blessures te krijgen. Uiteraard is iedereen ontgoocheld dat we niet meedoen, maar we bekijken het op lange termijn. We hebben een heel goede kans om in team naar de Spelen te gaan, en daar mikken we op. Maar we hebben slechts een beperkt aantal atleten, en die willen we conserveren. De fysieke integriteit is belangrijk en een grote bezorgdheid van de coaches."

Spreken we dan over de enkel van Nina Derwael en de knie van Axelle Klinckaert?

"Ik ga daar niet concreet op in. Ik zeg wel dat we een beperkt aantal atleten hebben waar we zorg voor moeten dragen. We hebben een check-up gedaan bij de atleten en medisch advies ingewonnen. Dan hebben we gezegd: we doen het niet."

De timing is wel ongelukkig: donderdag na de kwalificaties wisten de meisjes nog van niets.

"Daar wil ik geen opmerking over geven. Dat is interne materie. Maar als je me vraagt of ik bevestig dat het ongelukkig is? Ja, dat is zo."

Had dit op voorhand al moeten doorsproken zijn?

"Nee, ik heb gezegd: 'Laat ons hier een nacht over slapen en de volgende ochtend gaan we met iedereen samenzitten, met alle gegevens. We hebben de arts gebeld, de kine heeft zijn werk gedaan en dan hebben we er met de atleten over gesproken. De beslissing is rationeel tot stand gekomen."

Had België niet beter vijf atleten afgevaardigd om beter te kunnen roteren?

"Dat is één van de zaken. We zijn nu niet op volle sterkte. Volgend jaar zijn we veel beter, dan komen de juniores erbij. Nu moeten we defensief ageren in de begeleiding en de belastbaarheid van de atleten. Het traject naar de Olympische Spelen gaat via het WK, waar we bij de top 24 moeten zijn. Dat is op zich geen probleem, maar als we geen vijf atleten hebben, kunnen we zelfs niet meedoen. Dan gaat misschien maar één atleet naar de Spelen. We zitten nu in een fase dat we finales kunnen halen, daarom zijn we voorzichtig. Maar we mikken op een ploeg op de Spelen."

Dat klinkt contradictorisch met deze afzegging.

"Neen, want de Europese kampioenschappen zijn niet selectief, de selectie gebeurt op het WK."

Laat België toch een unieke medaillekans liggen?

"We zijn ons daarvan bewust, maar we denken op lange termijn. We willen graag het derde Europese land in Europa zijn. Deze beslissing hebben we dan ook niet lichtzinnig genomen, maar met pijn in het hart."

Was de beslissing unaniem?

"Het was in consensus. We hebben alles afgewogen en dan gezegd de neuzen in dezelfde richting te steken."

Zondag volgen natuurlijk wel nog de toestelfinales. Zijn de atleten ook daarom gespaard?

"Op elk toernooi gaan we voor maximaal resultaat. De teamcompetitie kan zwaar zijn, maar het is niet in functie van de individuele prestaties dat we deze beslissing namen, het is puur in functie van de lange termijn."