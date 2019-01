Gunstige EK-loting voor Yellow Tigers Valerie Hardie

23 januari 2019

12u40 0 Meer Sport Na de Red Dragons weten nu ook de Yellow Tigers waar ze op het EK volleybal eind augustus aan toe zijn. Bij de loting in Istanboel kwamen vice-wereldkampioen Italië, gastland Polen, Oekraïne, Portugal en Slovenië uit de bus als hun tegenstanders in de eerste ronde. Daarover moeten de Belgen zeker niet klagen.

Op het vorige EK in 2017 in Azerbeidzjan stelden de Yellow Tigers erg teleur. De nationale vrouwenvolleyploeg won geen enkele partij en ging er zo roemloos uit in de eerste ronde. Ook de kwalificatiecampagne voor het WK van 2018 ging vervolgens hopeloos de mist in. Maar voor het EK van 2019 legden de Yellow Tigers wel een foutloos parcours af en vandaag vernamen de Belgen welke landen ze treffen op het EK, dat op 23 augustus begint.

De Yellow Tigers, die op basis van hun zevende plek op de Europese ranking in de tweede bokaal zaten, werden meteen uitgeloot tegen Italië, de vice-wereldkampioen die hen in januari 2016 nog het pad versperde op hun olympisch traject naar Rio. Zij werden ingedeeld in poule B, met Polen als gastland. De Belgen zullen hun groepswedstrijden zo in Lodz afwerken.

De Belgen moet uiteindelijk niet klagen over de loting, want buiten Italië zijn de andere tegenstanders best haalbaar. Polen: 8ste op de Europese ranking. Oekraïne: 15de, Portugal: 22ste en ten slotte Slovenië: 20ste. De beste vier van elke poule gaan door. Het is overigens pas de eerste keer dat het EK met 24 landen wordt gespeeld, in 2017 waren dat er maar 16.

Groep A: Turkije (gastland), Servië, Bulgarije, Frankrijk, Finland, Griekenland

Groep B: Polen, Italië, België, Oekraïne, Portugal, Slovenië

Groep C: Hongarije, Nederland, Kroatië, Azerbeidzjan, Roemenië, Estland

Groep D: Slovakije, Rusland, Duitsland, Wit-Rusland, Spanje, Zwitserland