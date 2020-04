Grote baas World Snooker en PDC-dartsbond Barry Hearn succesvol geopereerd na hartaanval Redactie

08 april 2020

23u52 0 Snooker/Darts Barry Hearn, de baas van World Snooker en dartsbond PDC, heeft zondag een lichte hartaanval gehad en werd dinsdag met succes geopereerd. Woensdag mocht hij het ziekenhuis verlaten. Dat deelde zijn zoon, bokspromotor Eddie Hearn, via de sociale media mee.

“Mijn vader stelt het goed en kon goedgehumeurd naar huis”, postte Eddie Hearn. In 2002 had Barry Hearn ook al eens een hartaanval.

De 71-jarige Hearn timmerde in de jaren 1970 aan zijn weg naar de top als manager van zesvoudig wereldkampioen snooker Steve Davis. Niet veel later richtte hij Matchroom Sport op, dat snookerspelers als Tony Meo, Terry Griffiths, Dennis Taylor, Willie Thorne, Neal Foulds, Jimmy White, Cliff Thorburn en Ronnie O’Sullivan zou managen. In de late jaren 1980 organiseerde hij enkele grote boksevents in Groot-Brittannië. Van 1995 tot 2014 was hij voorzitter van voetbalclub Leyton Orient. In 2001 werd Hearn voorzitter van de Professional Darts Corporation en in 2010 nam hij ook het snooker onder zijn hoede.