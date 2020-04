Grote Amerikaanse sportleagues gul in strijd tegen corona: al meer dan 100 miljoen euro gedoneerd Bart Fieremans

09 april 2020

19u40

Bron: Eigen berichtgeving 1 Sport Ook in de VS liggen alle grote sportcompetities stil: de Major Leagues, teameigenaars en sportsterren trekken wel zeer gul de geldbuidel open in de strijd tegen het virus. Er is samen al zeker meer dan 100 miljoen euro gedoneerd. Ook in Europa doet de sportwereld zijn duit in het zakje, de F1 helpt zelfs met spitstechnologie.

In de VS zijn de populaire National Basketball Association (NBA), de National Hockey League (NHL) en Major League Soccer (MLS) door het coronavirus opgeschort en weten de National Football League (NFL) en de Major League Baseball (MLB) niet wanneer ze het nieuwe seizoen kunnen starten. De grote Amerikaanse sporten genereren elk jaarlijks een miljardenomzet, maar tonen zich nu ook zeer genereus. De communiqués over grote donaties en initiatieven in de strijd tegen het coronavirus volgen elkaar snel op.

De NFL meldde eind maart al dat de organisatie samen met de clubeigenaars en spelers al voor meer dan 35 miljoen dollar (32 miljoen euro) gedoneerd hadden, waarvan een slordige 3 miljoen euro komt van de NFL Foundation. De Arthur M. Blankfamilie, eigenaar van het NFL-team Falcons en MLS-club Atlanta United, spant de kroon met een gift van circa 5 miljoen euro. En Drew Brees, quarterback en sterspeler van de New Orleans Saints, maakte liefst 4,6 miljoen euro over aan de staat Louisiana voor bijstand.

Agnelli en Nadal

In de MLB hebben alle 30 teams zich akkoord verklaard om elk 1 miljoen dollar (920.000 euro) te storten in een fonds. De pot van circa 27,6 miljoen euro moet onder meer het loon van door werkloosheid getroffen stadionmedewerkers helpen dekken. De MLS communiceerde dan weer een uitgebreid overzicht van al hun profclubs met hun donaties en campagnes, zoals het leveren van voedsel of steun aan medische instanties. David Tepper, eigenaar van van Charlotte MLS, helpt lokaal voor liefst 2,5 miljoen euro. De NBA en WNBA hebben zich geëngageerd om samen met de spelers en teams in totaal 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) bij te dragen aan gemeenschapsinitiatieven tegen corona.

Ook de som van alle solidariteitsacties uit de sportwereld in Europa zal vlot de kaap van 100 miljoen euro halen. In Italië schonk alleen de familie Agnelli, eigenaar van de Ferrari-renstal en voetbalclub Juventus, 10 miljoen euro. In Spanje startte toptennisser Rafael Nadal een fonds dat 11 miljoen euro moet opbrengen voor het Rode Kruis.

Grootverdieners uit het voetbal en tennis zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Robert Lewandowski, Pep Guardiola, Roger Federer en Novak Djokovic doneerden elk een bedrag van rond 1 miljoen euro. In Duitsland staat de teller van het ‘We kick corona’-initiatief van Bayern München-spelers Leon Goretzka en Joshua Kimmich al op 3,75 miljoen euro. In Engeland hebben de internationals Jordan Henderson en Harry Maguire een initiatief opgestart om samen met spelers van de twintig Premier Leagueclubs 4,5 miljoen euro te doneren aan het zorgpersoneel in hun land. Ook Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen scharen zich achter die actie. En ook de oproep van Manchester Unitedspeler Marcus Rashford om geld te schenken aan FareShare, dat voedsel uitdeelt aan arme gezinnen die extra getroffen zijn in de coronacrisis, is een voltreffer met bijna 23 miljoen euro opbrengst.

Infrastructuur

Maar de hulp beperkt zich in de sportwereld niet alleen tot geld. Sommige sportorganisaties, zoals de US Open of voetbalclub Borussia Dortmund, hebben hun infrastructuur opengesteld voor medische behandelingen of hulpacties voor coronapatiënten.

En ook technologisch droeg de sportwereld al een steentje bij. Het mooiste voorbeeld komt uit de F1. De fabriek van Mercedes AMG High Performance Powertrains in het Engelse Brixworth maakt normaliter de motoren en hightech voor de F1-renstal van Lewis Hamilton, maar helpt nu beademingsapparatuur maken voor coronapatiënten. Samen met ingenieurs van de University College London en het Londens universitair ziekenhuis is in sneltempo het design ontwikkeld. De productie is al volop aan de gang. De Britse overheid heeft er 10.000 van besteld. Ook andere renstallen zoals Renault, Williams en Red Bull die in Engeland gevestigd zijn werken mee aan het gezamenlijke ‘Project Pitlane’ om ziekenhuizen te helpen.

