Grootste contract ooit door sportman afgesloten: Mexicaanse topbokser tekent monsterdeal van 365 miljoen dollar met streamingdienst YP

17 oktober 2018

21u01

De Mexicaanse bokser Saul Alvarez, WBC- en WBA-kampioen bij de middengewichten, heeft vandaag een monstercontract getekend met de Amerikaanse streamingdienst DAZN. Alvarez strijkt 365 miljoen dollar of 316,9 miljoen euro op. Het is het grootste contract ooit door een sportman afgesloten.

Alvarez, 28 jaar en bijgenaamd Canelo naar zijn rosse haren, heeft zich geëngageerd voor elf kampen in de komende vijf jaar. Zijn eerstvolgende wedstrijd volgt op 15 december, tegen de Brit Rock Fielding in New York. Alvarez steekt met zijn contract baseballer Giancarlo Stanton voorbij. Stanton tekende in 2014 bij Miami Marlins voor 325 miljoen dollar verspreid over dertien jaar.

"Dit is het resultaat van mijn harde werk", zei de Mexicaan aan tv-zender ESPN. "Het belangrijkste is volgens mij dat mijn fans nu niet langer 70 of 80 dollar per wedstrijd moeten neertellen om me aan het werk te zien." DAZN is een streamingdienst gespecialiseerd in vechtsporten, en vraagt 9,99 euro voor een maandabonnement.

In 53 kampen won Alvarez al 50 keer, en alleen tegen de Amerikaan Floyd Mayweather moest hij het onderspit delven. In september won hij nog van de Kazach Gennady Golovkin, die zo zijn eerste professionele nederlaag leed. Eerder dit jaar testte Alvarez nog positief op clenbuterol. Hij weet het aan vervuild vlees, en kreeg slechts zes maanden schorsing.