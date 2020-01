Groot schandaal rond videospionage in de Major League Baseball: Astros speelden vals Frank Dekeyser

22 januari 2020

13u42 0 Baseball Eén van de grootste schandalen in de geschiedenis van de Major League Baseball. Houston Astros – wereldkampioen in 2017 – is zwaar gestraft voor het illegaal filmen en opnemen van handgebaren bij de tegenstander.

De Astros zijn één van de succesvolste clubs van de afgelopen jaren in het Amerikaanse baseball. De World Series – het officieuze wereldkampioenschap – gewonnen in 2017, afgelopen seizoen nog de verliezende finalist. Maar nu zijn ze zowat de meest controversiële ploeg in de Verenigde Staten. Wat hebben ze juist gedaan? Wel, ze speelden vals. Professionele spionnen.

De Astros maakten gebruik van camera’s om te achterhalen welke aanwijzingen de catcher van de tegenpartij gaf aan zijn werper. Op die manier de code kraken is not done.

De ‘hitters’ van de Astros wisten op die manier wat ze mochten verwachten van de worp. Een fastball van meer dan honderd kilometer per uur, een tragere change-up of curveball. Cruciale informatie voor de slagman. Die beelden werden bekeken en via signalen – tikken tegen de vuilbak of fluitjes – doorgegeven aan de slagman. De Amerikaanse sportwereld in rep en roer.

Het was Mike Fiers, nota bene een ex-werper van de Astros, die de praktijken aan het licht bracht in een interview met The Athletic. De MLB onderzocht de zaak, vond bewijzen dat de Astros schuldig waren en sprak intussen zware straffen uit. De club kreeg een boete van vijf miljoen dollar én ze verliezen hun recht om de komende twee jaar mee te doen in de eerste twee rondes van de draft pick – waar clubs hun talenten kunnen kiezen.

De Astros ontsloegen daarop manager AJ Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow. Bij de Boston Red Sox – winnaar van de World Series in 2018 en ook verdacht – werd Alex Cora dan weer op straat gezet. Hij was destijds aan de slag bij de Astros en wordt één van de sleutelfiguren genoemd van het schandaal. Ook Carlos Beltran mocht beschikken bij New York Mets omdat hij speler was van de Astros op het moment van de spionage.

Gebruikten de Astros nog andere middelen?

Mogelijks. Op sociale media gonst het van de geruchten dat ze ook buzzers gebruikten om signalen door te krijgen. Onder meer Josh Reddick en José Altuve – de grote ster van de Astros – worden genoemd. Maar alle partijen ontkennen het gebruik van de buzzers en de MLB heeft aangegeven dat ze ook geen bewijzen hebben gevonden.

You'll be seeing this a lot.



Jose Altuve signaling to his teammates NOT to rip off his jersey in celebration because it would "allegedly" reveal a buzzer that would go off when triggered by someone on the Astros video team.



Next Level Cheating. pic.twitter.com/ApxOmAgdkz Marc Farzetta(@ MarcFarzetta) link

Mag het stelen van gebaren?

Zolang het gebeurt binnen de grenzen van het toelaatbare. Technische hulpmiddelen zijn verboden.

Is het de eerste keer dat een ploeg in opspraak komt voor het gebruik van ongeoorloofde middelen?

Neen. New York Mets gebruikte in 1997 camera’s, andere ploegen gebruikten in het verleden verrekijkers en de Red Sox werden drie jaar geleden beboet voor het gebruik van smartwatches.

Wat doet een catcher?

Hij gebruikt handgebaren om te communiceren met de pitcher over welke worp ze gaan gebruiken. Een harde fastball, een curveball met effect, een slider die op het eind van richting verandert of een change-up met lagere snelheid. Het aantal vingers dat de catcher gebruikt kan dan weer wijzen op de locatie van de worp. Catchers proberen de tegenstander ook te misleiden. Denken ze dat de andere ploegen de handgebaren hebben ontcijferd, kiezen ze voor een ander systeem.

Meer over sport

sportdiscipline

honkbal