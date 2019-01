Groot-Brittannië lukt knappe remonte tegen Spanje in Hockey Pro League: van 4-1 naar 5-6 LPB

25 januari 2019

14u05

Bron: Belga 0 Meer Sport Groot-Brittannië heeft in de tweede wedstrijd van de nieuwe Hockey Pro League Spanje verslagen met 5-6. De Britten keken in Valencia nochtans na elf minuten tegen een 4-1-achterstand aan.

Spanje trof maar liefst vier keer raak in het eerste kwart. Xavi Lleonart (2.), Marc Bolto (7.), Diego Arana (9.) en Albert Beltran (11.) verschenen op het scorebord. Groot-Brittannië scoorde slechts één keer via Adam Dixon (3.). Toch gingen de Britten nog op en over hun opponent. Zachary Wallace (22.), Mark Gleghorne (40.), opnieuw Dixon (41.), Phil Roper (47.) en David Condon (57.) zetten de ruime achterstand om in een 4-6-voorsprong. Voor Spanje kon enkel nog Alvaro Iglesias in de 58ste minuut scoren.

In de stand komt Groot-Brittannië aan de leiding. Spanje is tweede, België derde. Afgelopen zaterdag verloren de Red Lions na shoot-outs van Spanje. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. De Belgen, kersvers wereldkampioen, kunnen zich zaterdag in Cordoba herpakken. Dan nemen ze het om 18u15 Belgische tijd op tegen olympisch kampioen Argentinië.

FT: 🇪🇸 5-6 🇬🇧



What a game! @GBHockey pull off a stunning comeback to win their opening @FIH_Hockey Pro League match #FIHProLeague 🏑 #ThePride 🦁 pic.twitter.com/E0zodETRVi Team GB(@ TeamGB) link