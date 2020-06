Grappig: Mike Tyson (53) zou straks Tyson Fury moeten bekampen, maar krijgt shirt niet eens stuk gescheurd ODBS

01 juni 2020

08u05 0 Boksen “Ja, je ziet er goed uit”, sprak Chris Jericho toen hij Mike Tyson tijdens een ‘staredown’ diep in de ogen keek. Al moest de worstellegende vooral hard zijn best doen om niet in lachen uit te barsten. Dat deed de goegemeente op Twitter wél. Net daarvoor had Tyson, die zich op zijn 53ste aan een comeback waagt en naar verluidt Tyson Fury gevraagd heeft om hem te bekampen, zijn shirt niet stuk gekregen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het tafereel speelde zich af tijdens de ‘All Elite Wrestlings Dynamite’ show in Jacksonville, Florida. Het WWE (World Wrestling Entertainment) is als “essentiële sport” een van de weinige sporten die nooit echt stil lag in lockdown. Er wordt weliswaar gevochten zonder publiek, maar TNT zendt de events live uit en van massaal in de clinch gaan zoals weleer, blijft sprake - zie het vervolg van de video in het filmpje hieronder.

Tyson is niet onbekend met het WWE: in 1998 maakte hij eens zijn opwachting tijdens ‘WrestleMania XIV’ en in 2010 vocht hij aan de zijde van Jericho in een episode van ‘Monday Night Raw’. Toen namen ze het op tegen D-Generation X (Triple H en Shawn Michaels), maar toen was het Tyson die het aan de stok kreeg met Jericho. Dat zijn beide heren duidelijk niet vergeten. Toen Tyson met weinig succes de legendarische Hulk Hogan probeerde te imiteren door zijn shirt uit te trekken, ontstond er een duw- en trekpartij.

Mike Tyson rippin’ shirts and throwin’ hands folks! ...

pic.twitter.com/BibEHVy1Ov 🔥 A man of the people... 🔥(@ JoeSteelerFan) link

Fury: “Heb telefoontje gekregen voor kamp tegen Tyson”

Begin mei ging Tyson, die zelfs opgenomen is in de WWE ‘Hall of Fame’, viraal met een trainingsvideo waarin hij opnieuw wat weg had van de kampioen bij de zwaargewichten van weleer. In combinatie met zijn aankondiging om voor het goede doel weer te gaan vechten, leidde dat snel tot speculaties. Boksfans droomden plots van een kamp tussen Tyson en Evander Holyfield, want die laatste kondigde onlangs ook een comeback aan. In 1997 beet Tyson in het oor van Holyfield.

Maar Holyfield hoorde nog niks van ‘Iron Mike’, Tyson Fury daarentegen wel. “Ik heb een telefoontje gekregen met de vraag of ik wil vechten tegen Mike Tyson in een exhibitiekamp”, zei de 31-jarige Fury vorige week in een interview met BT Sport. “Ik heb ‘ja’ gezegd, maar ik denk niet dat dat zomaar zal kunnen plaatsvinden.” WBC-wereldkampioen Fury heeft dit najaar sowieso al de uitgestelde derde kamp tegen Deontay Wilder op zijn programma staan. Opvallend: Fury is genoemd naar de in 2005 met boksen gestopte Mike Tyson.

Lees ook. Van 172 kilo naar ‘de beste vorm van zijn leven’: de opvallende transformatie van Mike Tyson uitgelegd

Lees ook. Holyfield ziet gevecht tegen ex-rivaal Tyson wel zitten, “maar hij moet me uitdagen”

Lees ook. In Florida is WWE een ‘essentiële sport’ en dus wordt er nog geworsteld, alleen zonder legendarische olympiër