Graeme Dott schakelt Ronnie O'Sullivan uit op World Grand Prix snooker

07 februari 2020

06u16

Bron: Belga 0 Snooker De World Grand Prix wordt niet de 37e recordzege voor Ronnie O'Sullivan (WS-4). De publiekslieveling werd donderdag in het Engelse Cheltenham in de kwartfinales met 5-3 uitgeschakeld door de Schot Graeme Dott (WS-21).

Nadat Dott met breaks van 70 en 60 een 3-1 voorsprong genomen had, kwam The Rocket via breaks van 52, 52 en 102 3-3 langszij. Vervolgens potte de wereldkampioen van 2006 echter 52 en 91 weg voor een plaats bij de laatste vier.

O'Sullivan speelt op de paardenrenbaan in Cheltenham zijn eerste toernooi sinds het Scottish Open van twee maanden geleden en gaf na moeizame zeges in de eerste rondes tegen David Gilbert (WS-12) en Liang Wenbo (WS-38) al toe dat hij matchritme mist. De vijfvoudige wereldkampioen, winnaar van de World Grand Prix in 2018, zal nu nog een sterke prestatie nodig hebben op het Welsh Open of het Shoot-Out, wil hij eind deze maand zijn titel verdedigen in het Players Championship. Dat toernooi is voorbehouden aan de top zestien van de wereldranglijst over één seizoen.

"Graeme speelde goed en verdiende te winnen", reageerde O'Sullivan. "Ik heb het drie frames goed gedaan en klaag niet. Het is moeilijk om mijn eigen prestatie te analyseren. Het maakt ook niet uit hoe ik speelde, het resultaat is er niet. Sowieso had ik de hele wedstrijd het gevoel dat Dott beter was."

Donderdagavond neemt Dott het in de halve finales (best of 11) op tegen Tom Ford (WS-25). Die schakelde Gary Wilson (WS-18) met 5-2 uit.