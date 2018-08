Gouden medailles voor Mathias Vosté en Sandrine Tas op EK skeeleren Redactie

19 augustus 2018

21u00

Mathias Vosté en Sandrine Tas hebben tijdens de Europese kampioenschappen skeeleren voor Belgische successen gezorgd. Beiden wonnen op de Mundialpiste in Oostende de 1.000 meter. Met Anke Vos en Stien Vanhoutte zegevierde Tas bovendien in de aflossingswedstrijd over drie kilometer.

De verschillen op de eindstreep van de 1.000 meter waren slechts in duizendsten van een seconde uit te drukken. Vosté bleef de Portugees Diogo Marreiro en de Fransman Quentin Giraudeau een fractie voor. Negentien duizendsten was het verschil tussen goud en zilver. Tas liet zich niet verrassen door haar rivale Francesca Lollobrigida uit Italië.

Minder dan een uur na die adembenemende sprints incasseerde de Belgische aflossingsploeg goud. Dit keer was het verschil op de streep tussen de laatste skaters, Tas en Lollobrigida, overduidelijk. Het Belgische mannentrio werd gediskwalificeerd. De ploeg van bondscoach Kwinten Tas (oudere broer van Sandrine) sluit het pistetoernooi daarmee af met elf medailles: vijf keer goud, twee zilver en vier brons.

De Duitser Simon Albrecht, de voornaamste tegenstander van Vosté, nam in de finale van de 1.000 meter onmiddellijk de kop, maar voltooide de race wegens een blessure niet. Dat gaf ruimte aan de 24-jarige Vosté, die de laatste twee ronden (van de vijf) het tempo zo hoog opschroefde, dat de oppositie het antwoord schuldig bleef. In de snelle halve eindstrijd had Vosté, net als Bart Swings in de winter schaatser, al veel zelfvertrouwen getoond.

In de halve finale bij de vrouwen tekende de strijd tussen Tas en Lollobrigida zich al af. De Italiaanse won de eerste reeks in een scherpe tijd, waardoor zij Keuleers meetrok naar de finale. Tas tekende voor de eerste plaats in derde reeks. De eindstrijd bracht een snelle diskwalificatie voor Keuleers, die Lollobrigida blokkeerde. Het initiatief was vervolgens aan Tas, die ondanks een vroege finish zestien duizendsten overhield op Lollobrigida. Meestal is "Lollo" Tas te snel af. Maar op de eigen piste liet de Vlaamse dat niet gebeuren.

Morgen nemen de skaters een rustdag. Dinsdag worden de Europese kampioenschappen op het stratencircuit in de onmiddellijke omgeving van de piste in Zandvoorde voortgezet. Donderdag wordt het toernooi afgesloten met de marathon in de binnenstad van Oostende. Daar zal ook titelverdediger Swings aan de start verschijnen.