Goud voor Belgisch kampioen Sami Chouchi op European Open judo in Oostenrijk

18 februari 2018

17u00

Bron: Belga 0 Meer Sport Sami Chouchi (-81 kg) heeft vandaag in het Oostenrijkse Oberwart goud veroverd op de European Open judo. Onze 24-jarige landgenoot versloeg in de finale de Franse eerstejaarsbelofte Nicolas Chilard met waza-ari. De Belgische kampioen lijkt hiermee klaar voor de Grand Slam van Düsseldorf, die volgend weekend plaatsvindt.

Chouchi (IJF 56) won in Oberwart zijn vier van de vijf kampen met ippon, maar in twee daarvan werd dit resultaat behaald op basis van drie strafpunten voor de tegenstrever. Dat was het geval tegen de Tsjech Jindrich Turek (geen ranking) en de Hongaar Frigyes Szabo (IJF 308) in respectievelijk de tweede en derde kamp van de dag.

Bijna eindigde het toernooi voor onze landgenoot al na zijn eerste gevecht tegen de onbekende Oezbeek Alisher Hudayberdiev (geen ranking) toen die verrassend met waza-ari op voorsprong kwam, maar gelukkig kon Chouchi na 2:44 reageren met een winnende ippon.

Ook in de halve finale tegen de Duitse vice-Europees kampioen Dominic Ressel (IJF 17) had Chouchi geen overschot. Omdat hij sterker was, domineerde onze oosterbuur het duel helemaal, maar een verrassende aanval op anderhalve minuut voor het einde leverde Chouchi de winnende ippon op.

In de finale tegen de 20-jarige Fransman Nicolas Chilard was Chouchi dan op zijn beurt de dominante judoka, maar zijn talrijke aanvallen leverden lang geen score op. Tot op 30 seconden van het einde onze landgenoot dan toch een waza-ari achter zijn naam kreeg en zo het podium op mocht voor goud. Het is zijn eerste gouden medaille op wereldbekerniveau.

Nog in Oberwart werd Joachim Bottieau (IJF 212) in zijn tweede toernooi bij de -90 kg verrassend uitgeschakeld in de openingsronde tegen de Italiaanse junior Andrea Fusco (IJF 268). Na 1:39 in de golden score kreeg hij een waza-ari tegen.