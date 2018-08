Goossens en Kuavita naar toestelfinale: "Twee Belgische gymnasten in Europese finale is uniek" DMM

10 augustus 2018

07u12

Op het Europees kampioenschap turnen in Glasgow hebben Dennis Goossens en Noah Kuavita zich voor een toestelfinale geplaatst. Goossens deed dat aan de ringen, Kuavita aan het rek. In de teamcompetitie eindigde België op de twaalfde plaats.

Goossens, Kuavita, Jonathan Vrolix, Luka Van den Keybus en Maxime Gentges verzamelden 238,528 punten. Voor een plaats bij de top acht, die de finale turnen, waren 241,128 punten nodig. Rusland deed het met 259,427 punten het best in de kwalificaties, voor Groot-Brittannië (252,496) en Duitsland (246,094).

Met 14,766 punten plaatste Goossens zich aan de ringen als vijfde voor de finale, aan het rek ging Kuavita met een score van 14,033 als vierde door. Jonathan Vrolix werd met 14,100 punten voor zijn grondoefening tiende in de kwalificaties en is eerste reserve voor de finale. De toestelfinales worden zondag geturnd.

"Twee Belgische turners in een Europese finale is unieke prestatie"

"Dit is een geslaagd EK. Twee Belgische turners in een Europese finale, dat is een unieke prestatie", verklaarde coach Gilles Gentges nadat Noah Kuavita (4de aan het rek) en Dennis Goossens (5ed aan de ringen) zich in Glasgow voor een toestelfinale geplaatst hadden. "Bovendien hebben we met Jonathan Vrolix (10de op de grond) nog een eerste reserve. Bij een forfait komt hij zondag ook nog in actie."

"Anderzijds is het een beetje jammer voor het team. Een plaats in de top twaalf was vooraf ons doel, maar als je dan ziet dat we op één tiende van de tiende plaats stranden en op slechts drie punten van een finaleplaats, besef je dat er meer had ingezeten. Dit is alleszins bemoedigend voor de toekomst. De teamspirit is er en onze jongeren doen het goed. Het EK blijft toch een voorbereiding op het wereldkampioenschap en het is daar dat we ons voor de Olympische Spelen kunnen plaatsen. In Doha willen we bij de beste 24 eindigen. Deze twaalfde plaats geeft ons daar goede moed op."

"Ik ben ongelooflijk blij dat ik in de finale zit", reageerde Dennis Goossens. "De druk was groot en ik ben tevreden over mijn prestatie, al heb ik één of twee kleine foutjes gemaakt. Over een podiumplaats ga ik niet spreken. Een zevende plaats op het EK 2016 is mijn beste resultaat totnogtoe. Als ik zondag beter doe, ben ik tevreden. Al is het natuurlijk zo dat met een vijfde plaats het podium niet veraf is. We zien wel wat de finale zondag brengt."

"Ik wist dat een finale erin zat, als ik een goede oefening turnde en het is gelukt", verklaarde Kuavita. "In de finale is in principe alles mogelijk. Zoals vandaag ga ik proberen een goed resultaat neer te zetten en we zien wel waar dat ons brengt."