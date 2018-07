Golfwereld schrikt zich hoedje wanneer deze Amerikaan op British Open zijn pet afzet XC

22 juli 2018

08u57 0 Meer Sport Drie leiders momenteel op de British Open: Kevin Kisner, titelverdediger Jordan Spieth en Xander Schauffele. En toch gaat er een andere Amerikaan met heel wat aandacht lopen. Stewart Cink werd ongewild een hit op sociale media.

Dat het uiterlijk van de 45-jarige Cink opvalt, is een understatement. Op het eerste gezicht is er niet speciaals op te merken aan de man. Maar wanneer de Amerikaan zijn pet afzet, is het toch even met de ogen knipperen.

Cink kampt namelijk met een serieuze kleurlijn. "Ik kan er niets aan doen. Ik worstel er tevens al langer mee”, liet de ex-winnaar van de British open (in 2009) optekenen. “Nu, ja: als iemand anders er zo bijliep, zou ik ook grappige tweets de wereld insturen sturen."

Stewart Cink has the tan line of an angel... pic.twitter.com/kGSoZU7JrJ JB(@ JBunnell24) link

Thomas Pieters staat dan weer een stuk minder in de spotlights. Onze landgenoot is met 213 slagen, par, 40ste. Dat zijn negen slagen meer dan het -eerder vernoemde- leiderstrio Kevin Kisner, Jordan Spieth en Xander Schauffele. Tiger Woods klom gisteren van de 29ste naar de 6de plaats.

Stewart Cink has the greatest tan line pic.twitter.com/seutWKYhJy Chris Howell(@ ChrisHHowell) link