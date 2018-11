Golfer Thomas Detry: “Dé droom, dat is de Masters winnen” Valerie Hardie

30 november 2018

18u18 0 Meer Sport Vijf dagen na z’n zege met naamgenoot Thomas Pieters op het WK golf in Melbourne is golfer Thomas Detry weer in het land. Op de Koninklijke Golf Club van België in Tervuren kwam de 25-jarige Brusselaar op zijn jaar terug en keek hij al vooruit: “Dé droom, dat is de Masters winnen.”

De trofee zelf, waar namen van grootheden zoals Tiger Woods, Jack Nicklaus en Arnold Palmer op staan, die bleef down under. Begrijpelijk, het exemplaar weegt 48 kilo. De twee Belgen kregen wel een kleine replica als aandenken voor hun overwinning. En niet te vergeten: ook een cheque van één miljoen euro. Detry: “Dat is veel maar we geven ook veel uit: aan onze coaches, aan onze reizen... In het golf kan je goed verdienen als je presteert maar als je een minder jaar draait, dan is het belangrijk om een financiële reserve te hebben.”

Detry zegt dat hij er niet mee bezig is. Ook de overwinning met Pieters zal volgens hem zijn leven niet echt veranderen of hem van zijn doelen afleiden: Detry wil majors spelen, de top100 induiken (hij staat nu 140ste), wil op een dag de Ryder Cup spelen en op de Olympische Spelen raken. Het zijn doelen waar Thomas Pieters wel al ervaring in heeft. “Dat is het grote verschil tussen Thomas en mij," zegt Detry. “Hij is al vijf jaar prof, ik nog maar twee. Hij heeft eens zo veel ervaring. Ik kan in nog veel onderdelen verbeteren, zoals mijn bunkershots of mijn kort spel... Het zijn details die nu het verschil maken. Om echt bij de top te horen, heb ik meer een constante nodig in mijn prestaties en regelmaat in mijn slagen. Als je mannen zoals Sergio Garcia bezig ziet... die staan er elke keer weer.”

Sinds Thomas Detry twee jaar terug prof werd, ging het snel. Sneller dan hij zelf voor mogelijk had gehouden. Maar Detry wil niet overhaasten. Zo is hij er niet op uit om snel op de Amerikaanse PGA Tour te raken. Van Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters heeft hij ook begrepen dat zo’n overzees avontuur niet altijd heiligmakend is. “Ik wil me toeleggen op de European Tour,” zegt hij. “Pas als ik daar naam maak en een paar keer kan winnen, ben ik bereid om me aan dat avontuur te wagen. Ik wil mijn statuut en mijn kaart in Europa niet verliezen want stel dat ik niet goed speel op de PGA Tour, waar het niveau toch wat hoger ligt, dan ben ik alles kwijt. Dan mag ik weer herbeginnen in de Challenger Tour.”

Voor Detry in januari aan het nieuwe jaar begint, last hij eerst nog een pauze in, zoals een vakantie in het Domenicaanse Punta Cana - zonder vriendin, de jonge golfer is nog vrijgezel - maar met vrienden en familie. Zijn seizoen opent hij op 16 januari met de Rolex Series in Abu Dhabi, gevolgd door de Omega Dubai. Voor Detry is het belangrijk daar goed te presteren om zo te kunnen klimmen op de ranking en de poorten naar de majors te openen. Dat is, zoals voor elke profspeler, waar hij van droomt. “En de ultieme droom? De Masters winnen.”