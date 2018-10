Golfer die tijdens Ryder Cup fan op het oog raakte "diep bedroefd" over haar toestand: "Eén van de slechtste dagen van mijn leven" MDB

03 oktober 2018

17u13

Bron: The Mirror 1 Meer Sport Brooks Koepka is er het hart van in. Gisteren raakte het nieuws bekend dat de supporter die na een swing van de Amerikaanse golfer tijdens de Ryder Cup een bal vol op het oog kreeg, blind raakte aan dat getroffen oog. "Ik ben diep bedroefd", vertelde Koepka in een statement.

Wat een hoogtepunt in zijn golfcarrière moest worden, draaide voor Brooks Koepka uit op een nachtmerrie. Vrijdag raakte de 28-jarige Amerikaan tijdens de Ryder Cup op de zesde hole ongewild een toeschouwer. De nietsvermoedende Egyptische Corine Remande kreeg de golfbal in Parijs vol op haar oog. "Ik blijf blind aan dat oog", vertelde de 49-jarige fan gisteren.

Dat nieuws bereikte ook Brooks Koepka. De moed zakte bij hem dan ook in de schoenen. "Gisteren was waarschijnlijk één van de slechtste dagen in mijn leven", vertelde de golfer. "Ik heb nog niet veel tragedies meegmaakt in mijn familie. Zoals een verlies of een tragisch ongeluk. Dus in die zin heb ik al geluk gehad."

Koepka vertelde hoe het nieuws hem bereikte. "Het werd niet aan me verteld totdat ik de baan op ging. Ik ben niet de grootste persoon op sociale media dus wanneer ik aankwam had ik al zeven gemiste oproepen en 25 berichten. Ik dacht: 'Wat is er aan de hand?'. Dan vernam ik het nieuws en natuurlijk ben ik diep bedroefd. Gisteren was allicht een van de hardste dagen om me te focussen en gewoon golf te spelen, wetende wat er nadien op me zou afkomen. Het is triest. Ik ben er echt kapot van."

De golfer zocht ook al toenadering tot Remande. "Nadat ik te weten kwam dat haar toestand slechter is dan eerst gedacht, heb ik al contact gehad met haar en haar familie om mijn oprechte sympathie te betuigen", schreef hij eerder op Twitter.