Golfer Colsaerts zet beste prestatie van seizoen neer: 36-jarige Brusselaar achtste op Vic Open GVS

10 februari 2019

08u36

Nicolas Colsaerts heeft met een gedeelde achtste plaats op het Vic Open golftoernooi (European Tour-Australian Tour/1.5 miljoen AUD) in Connewarre zijn beste prestatie van het seizoen neergezet.

De 36-jarige Brusselaar zette op Beach golfbaan een slotronde neer van 69 slagen, drie onder par. Colsaerts putte op de holes een en vijf birdies weg maar moest op de zesde hole een bogey op zijn kaart schrijven. Op de tweede parcourshelft lukte hij nog birdies op de holes elf en vijftien wat goed was voor een ronde van drie onder par.

Met zijn totaalscore van 274 slagen, veertien onder par, telde Colsaerts vier slagen meer dan de Schot David Law die dankzij een eagle op de laatste hole op en over de Australiërs Brad Kennedy en Wade Ormsby wipte.

Voor de 27-jarige Law is het zijn eerste overwinning op het European Tour golfcircuit. Voor Colsaerts is het zijn eerste toptienplaats dit seizoen. Een veertiende plaats in de Hong Kong Open was tot voor de Vic Open zijn beste resultaat.