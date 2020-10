Golfchallenge ‘Holes for Heroes’ levert 233.307 euro op voor Rode Kruis Redactie

11u14 0 Meer sport Holes for Heroes, de challenge waar heel wat Belgische golfclubs aan deelnamen, heeft 233.307 euro opgebracht voor het Rode Kruis.

Een resem Belgische clubs zijn tussen 24 augustus en 24 september de Holes for Heroes-uitdaging aangegaan. Op één dag zoveel mogelijk holes afwerken was de opdracht voor de 32 teams, die elk uit tien spelers bestonden. In totaal werden er 18.896 holes gespeeld. Via een digitale sponsorpagina werd er geld ingezameld. Het totaalbedrag liep op tot 233.307 euro dat aan het Rode Kruis geschonken wordt. Een som dat zal aangewend worden om wetenschappelijk onderzoek te voeren in de strijd tegen Covid-19.

De golfclub die het meeste geld inzamelde werd beloond. Met 28.138 euro zamelden de tien spelers van Golf Club de Rigenée het hoogste bedrag in. Zij winnen een exhibitiewedstrijd met de ambassadeurs van Holes for Heroes: Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Thomas Detry, Manon De Roey en Jérôme Theunis.

Profspeler Thomas Detry is een tevreden man. “Ik ben trots dat de Belgische golfwereld zich zo ingezet heeft voor het goede doel. Ik heb alle resultaten gevolgd en ben erg onder de indruk van het aantal gespeelde holes en van de bedragen die ingezameld zijn voor het Rode Kruis.”

“Ik ben erg blij dat ik dit project heb kunnen steunen”, zegt topgolfer Thomas Pieters, eveneens ambassadeur van Holes for Heroes. “Een dikke proficiat aan alle teams en clubs voor hun inzet en generositeit. Een project als dit te kunnen steunen door middel van golf is fantastisch.”