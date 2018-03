Goed op weg de allergrootste te worden: Ronnie O'Sullivan wint vijfde rankingtoernooi dit seizoen Redactie

26 maart 2018

00u19

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-2) heeft in het Welshe Llandudno het Players Championship snooker gewonnen. In de finale nam de 42-jarige Engelsman vlot met 10-4 de maat van zijn zeven jaar jongere landgenoot Shaun Murphy (WS-7).

Murphy begon met een 93 break het best aan de finale, maar daarna nam O'Sullivan het voortouw. Na breaks van 54, 50, 65 en 69 kon "The Rocket" met een 6-3 voorsprong gaan rusten. In de avondsessie voegde hij er nog breaks van 92, 54, 76 en 85 aan toe voor een vlotte zege. Murphy prikte in het elfde frame even tegen met een 137 century, maar moest voor het overige het meesterschap van O'Sullivan ondergaan. Met een 143 in zijn halve finale tegen Judd Trump (WS-3) had O'Sullivan ook al de hoogste break van het toernooi op zijn naam.

Alleen Hendry nog beter

Eerder dit seizoen won O'Sullivan al het English Open, het Shanghai Masters, het UK Championship en de World Grand Prix. Met een vijfde titel in één seizoen evenaarde hij het record van Stephen Hendry, Ding Junhui en Mark Selby. O'Sullivan speelde dit seizoen tien rankingtoernooien en won er dus de helft van. In zijn carrière zit de vijfvoudige wereldkampioen, die zondag zijn 47e finale speelde, al aan 33 rankingtitels. Alleen Hendry doet met 36 nog beter.

"Dat is een record dat ik kan breken", meent O'Sullivan. "Het heeft me altijd een meer realistische uitdaging geleken dan zijn recordaantal wereldtitels (zeven). Een zevende of achtste keer zie ik me niet meer wereldkampioen worden, maar 37 rankingtoernooien winnen zou wel fijn zijn. En de kaap van duizend centuries, daar ga ik ook voor (hij zit nu aan 935)."

"Ik heb in het verleden al beter gespeeld, maar won nog nooit zoveel toernooien. Ik speel er nu nochtans minder, kies de plaatsen uit waar ik naartoe wil reizen en train ook minder. Op die manier speel ik uiteindelijk alleen nog als ik er zin in heb en dat blijkt momenteel voor mij te werken. Dit jaar nog opnieuw wereldkampioen worden zou natuurlijk fantastisch zijn, maar het hoeft niet. Mijn seizoen is al geweldig. Ik ga zonder druk naar de Crucible en als ik er op mijn best speel, kunnen wellicht alleen John Higgins en Mark Selby me er van de titel houden."

1 miljoen pond op 1 jaar

"Ik voorspelde dat het zelfs met mijn beste snooker moeilijk zou zijn om van Ronnie te winnen en ik heb gelijk gekregen", legde Murphy zich bij de nederlaag neer. "Ronnie is de allerbeste, niemand haalt zijn niveau. Dat hij meer dan 36 rankingtitels kan winnen, lijdt geen twijfel. Ik denk niet dat Hendry veel van zijn records gaat overhouden."

De zege in Llandudno bracht O'Sullivan 125.000 pond (143.000 euro) op, voor Murphy was er 50.000 pond (57.000 euro). Dit seizoen verdiende O'Sullivan al 798.500 pond aan prijzengeld en daarmee heeft hij het record van Mark Selby, 932.000 pond vorig seizoen, in het vizier. O'Sullivan kan de eerste worden die op één jaar tijd 1 miljoen pond aan het snookeren verdient. Dat is een kaap die hij nog voor de start van het WK kan nemen door volgende maand het China Open te winnen.

Op de Order of Merit blijft O'Sullivan de nummer twee, na regerend wereldkampioen Mark Selby. Murphy blijft zevende op de wereldranglijst. Luca Brecel klimt ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde van de veertiende naar de elfde plaats op.