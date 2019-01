Glen Durrant verslaat Scott Waites en wint BDO WK darts voor derde keer op rij XC

13 januari 2019

21u20

Bron: Belga 0 Meer Sport Glen Durrant (WDF-6) is voor de derde keer op rij wereldkampioen darts geworden bij de BDO-bond. In de finale in de Lakeside Country Club versloeg de 48-jarige Engelsman zijn landgenoot Scott Waites (WDF-18) met 7-3. De setstanden waren 3-1, 1-3, 3-1, 1-3, 2-3, 3-1, 3-1, 3-1, 3-2 en 3-2. Durrant wierp een gemiddelde van 95,19 per drie darts, Waites kwam aan 91,38.

Ook Waites won het WK van de British Darts Organisation al twee keer. Hij was in 2013 en 2016 de beste in Frimley Green. Daarna was het de beurt aan "Duzza". In 2017 en 2018 was de Engelsman de beste en hoewel de veel lucratievere PDC-bond lonkte, bleef hij Lakeside trouw. Durrant bekroonde zijn loyaliteit door zichzelf naast dartslegende Eric Bristow en Trina Gulliver te scharen. Zij wonnen ook drie keer op rij in de BDO-bond.

Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar de Japanse kwalificatiespeelster Mikuri Suzuki (WDF-8). Zij nam in de finale met 3-0 (3-0, 3-1, 3-1) de maat van het Engelse eerste reekshoofd Lorraine Winstanley (WDF-9) en liet daarbij een gemiddelde van 90,12 noteren. In de eerste ronde had de 36-jarige Suzuki ook al de scalp van tweede reekshoofd en tweevoudig titelverdedigster Lisa Ashton (WDF-3) gegrepen. Tienvoudig wereldkampioene Gulliver (WDF-6) werd in de tweede ronde met 2-0 uitgeschakeld door Winstanley.