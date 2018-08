Gitte Haenen verovert brons in finale 100 meter op EK para-atletiek MH

26 augustus 2018

15u16

Gitte Haenen heeft vandaag op de slotdag van het EK para-atletiek in het Duitse Berlijn de bronzen medaille gewonnen in de finale van de 100 meter (klasse T63).

Haenen, die een prothese heeft aan het linkerbeen, klokte als derde (op vijf deelneemsters) af in 16.07, amper een honderdste boven haar persoonlijk record.

De winst was voor de Italiaanse Martina Caironi in 14.91, een kampioenschapsrecord. Haar landgenote Monica Graziana Contrafatto won zilver in 15.61.



Eerder dit EK won de 32-jarige Haenen ook al brons in het verspringen met een sprong van 4m30, een pr. Voor België is het de zesde medaille in Berlijn. Twee keer goud was er voor rolstoelatleet Peter Genyn (100 & 200m in T51), zilver voor kogelstoter Quentin Desclefs (F35) en brons voor rolstoelatlete Joyce Lefevre (100 meter in T34).

Bjorn Nelen wordt laatste in finale 100 meter

Bjorn Nelen is op de slotdag van het EK para-atletiek in het Duitse Berlijn als achtste en laatste gefinisht in de finale van de 100 meter (klasse T64, beenprothese). Hij kwam over de streep in 15.03. De Duitser Felix Streng pakte het goud in 11.23, een kampioenschapsrecord. Eerder dit toernooi werd de 41-jarige Nelen uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter.