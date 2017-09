Giants naar laatste voorronde in Champions League 20u34

Bron: Belga 0 Photo News Jason Clark (links) was goed voor 20 punten en 4 assists. Meer Sport De Antwerp Giants hebben in de tweede voorronde van de Champions League basketbal met 62-66 gewonnen in het Russische Novgorod. De Giants zijn daardoor geplaatst voor de derde en laatste voorronde, waarin ze het opnemen tegen het Poolse Rosa Radom.

De heenwedstrijd in Antwerpen was afgelopen weekend op 90-87 voor de Giants geëindigd. Ook in Rusland werd het erg spannend, bij de rust stond het 33-33. Vooral in het laatste kwart maakten de mannen van coach Roel Moors het verschil met een 13-18 score. Een sleutelrol was er voor Jason Clark, met 20 punten en 4 assists, en Ismael Bako, met 13 punten en 8 rebounds.



In de derde en laatste voorronde (heen 29 september, terug 2 oktober) komt naast Antwerp ook Brussels voor het eerst dit seizoen in actie in de Champions League. Ook de Brusselaars kennen sinds vanavond hun tegenstander: het Duitse Riesen Ludwigsburg. Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.