Gezicht en identiteit, leider en voorbeeld: Hervelle zegt Belgian Lions vaarwel Raf Bastiaenssen

18u03 0 BELGA Meer Sport "Dankbaarheid en respect, voor alles wat je de Lions gaf. Het zal raar aanvoelen volgende keer ik het Lions-shirt aantrek zonder jou aan mijn zijde. Je zal gemist worden." De tweet van Sam Van Rossom gisteravond sprak boekdelen. De aankondiging van Axel Hervelle dat hij de Belgian Lions vaarwel zegt, maakte veel emoties los.

Noem het gerust het einde van een tijdperk. 16 jaren van dienst, gevuld met 128 interlands en drie EK-deelnames. Axel Hervelle (34) was anderhalf decennium lang gezicht en identiteit, leider en voorbeeld. Niemand die de identiteit van de huidige Belgian Lions zo belichaamde als Hervelle. Hij zette zijn onverzettelijkheid, zijn wilskracht, zijn geloof in eigen potentieel over op de voorbije generatie van Lions. Elke campagne opnieuw zou Hervelle het herhalen: "we kunnen met elk land competitief zijn". Hij herhaalde het zolang ook zijn teammaats overtuigd geraakten. Met resultaat. Het bracht de nationale basketbalploeg in 2011 voor het eerst in 30 jaar weer naar het Europees Kampioenschap. Voor Hervelle de mooiste - want strafste - verwezenlijking van de Belgian Lions.

EPA

"Die beslissende kwalificatiematch tegen Polen, die laatste driepunter van Beghin, dat verlossende eindsignaal en de kwalificatie: allemaal onvergetelijk. Die explosie aan vreugde, bij staff, spelers en fans. Die verbondenheid. Nooit voelde ik het zo sterk in het Belgische basketbal. Dat blijft mijn allermooiste Lions-herinnering. En vergeet niet: we kwalificeerden ons voor een EK met zestien landen. Niet met 24, zoals nu het geval is. Dat maakt het alleen maar mooier. Helaas volgde een jaar later mijn zwaarste ontgoocheling, toen ik me één dag voor de afreis naar het EK in Litouwen blesseerde aan de knie."

Er zouden nog drie EK-deelnames ('13 in Slovenië, '15 in Letland en in Frankrijk en '17 in Turkije) volgen. De bevestiging van de fel opgewaardeerde plaats van de Lions in de Europese hiërarchie.

BELGA

Hervelle was de bezieler van de over mijn lijk-mentaliteit bij de Belgian Lions. Niet de pure klasbak, wel de fysiek sterke, beweeglijke, energieke rasatleet. Hervelle is van een speciaal kaliber. Kan een match bepalen of een hoofdrol vertolken zonder één punt te scoren. Met defensieve energie, met totale overgave, met onverzettelijkheid. Zes jaar Real Madrid, nu aan zijn achtste campagne bij Bilbao. Ook daar telkens icoon, net als bij de Lions. Plaatste zich onlangs in de top twintig van de 'all time' reboundlijst in de Spaanse Liga ACB. Geen Belg die zo sterk gerespecteerd, gewaardeerd, geprezen wordt in het Europese basketbal.

Met Hervelle verdwijnt de laatste speler van een generatie, die de Lions weer op de kaart van Europa plaatsten. Christophe Beghin, Roel Moors en Guy Muya waren jarenlang bij de Lions zijn strijdmakkers. Allen typeerden die Lions-mentaliteit. Met Hervelle als uithangbord. "Een van de beste Belgische spelers ooit, misschien wel de allerbeste", loofde bondscoach Casteels. Terecht.

BELGA Belgiums's Axel Hervelle poses for the photographer after a training session ahead of the Eurobasket Men 2017, Thursday 31 August 2017, in Instabul, Turkey. Tomorrow the Belgian Lions will play their first game against Great Britain. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

BELGA